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前藍委盧嘉辰曝「郭王很快會再見」 讚台灣因郭董出馬越來越順暢

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
立法院前院長王金平（中）與前立委盧嘉辰（右）。本報資料照片
立法院前院長王金平（中）與前立委盧嘉辰（右）。本報資料照片

「郭王會」昨天才結束，立法院前院長王金平晚間受訪被問到何時會和郭台銘一起去順聖宮參拜，王說，未來機緣一到就有，等主委（盧嘉辰）、等因緣安排。順聖宮主委盧嘉辰也說，應該很快吧，他正在安排到順聖宮拜見關聖帝君，這是每年必須要安排的行程，因為都是關公兄弟，這是很正常的。

對於昨天和郭台銘見面，被解讀為對黨主席朱立倫施壓，要逼朱讓郭回黨，王金平說，想太多了，郭台銘來看他，是郭的自由，也是選舉中必經的過程，那有什麼。

現在傳出國民黨秘書長黃健庭建議郭台銘先去找侯友宜聊聊，王金平說，這部分他不知道，他們自己的事他們自己會處理。盧嘉辰則表示，這屬於政治議題，順其自然就好，若有這樣的安排，他們也樂觀其成，何況黃健庭是郭的好朋友，所以也不覺得意外。要想問鼎2024，每個拜會行程都應該安排恰當。

對於郭台銘說「不計形式」為人民貢獻，王金平說，這部分他不清楚。

盧嘉辰表示，他和郭台銘、王金平的關係多年來始終如一，經過波波折折但一本初心，「郭董只要有所表示，我想我們絕對不會缺席，也全力以赴」。

盧嘉辰說，另一方面，郭台銘有心要為2300萬人來打開一條生路，為兩岸的兵凶戰危來化解，為年輕人的希望來打拼，他們都樂觀其成，雖然眼前的道路崎嶇，布滿大小石頭，但他認為關聖帝君、天上聖母、諸神的庇佑，「台灣因為郭董的出馬會越來越順暢」，這個大家共同期待。

盧嘉辰表示，今晚在郭台銘還沒回國前就訂好的春酒，他和王金平都是座上賓，沒有特別為誰安排，很多人想太多了，他認為不必。對於是否有討論郭台銘參選，他表示，沒有討論到這些議題，在酒宴當中無所不談，大小是點到為止，沒有針對特別的議題討論。

郭台銘 王金平 黃健庭

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