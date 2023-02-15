民進黨排黑條款有雜音 賴清德：一定要回應社會期待

民進黨今天舉行中執會，討論「排黑條款」。會中通過「黨職人員選舉辦法」第九條條文修正案及「公職候選人提名條例」第六條條文修正案，將未來參選黨職及代表民進黨參選公職條件加嚴。據轉述，立委王定宇質疑，條款規定起訴就不能參選，若後來無罪怎麼辦，權利受到影響。

立委蔡易餘則提到，父親當年參選嘉義市長初選，因為管訓10年條款無法參選，現在又通過這樣的排黑條款，這根本是「蔡啟芳條款」，一輩子不能代表民進黨參選。

據轉述，今天民進黨中執會很快通過黨內提修的「排黑條款」，蔡易餘發言表示，這根本是蔡啟芳條款，當初父親要參與嘉義市長初選時，突然制定管訓後十年才能參選限制，蔡啟芳當時管訓後第九年，因而被幹掉，現在又要被幹掉一次。

與會人士轉述，黨主席賴清德聽完蔡易餘發言，僅表示過去跟蔡啟芳一起打拚，但現在要回應社會期待。蔡易餘感嘆，「我父親下輩子都不能代表民進黨參選」，王定宇隨即糾正，「不是下輩子，是這輩子」。

王定宇會中發言也提到，排黑條款規定起訴就不能參選，若往後獲判無罪，權益喪失怎麼辦。賴清德僅回應，一定要改革回應社會期待。