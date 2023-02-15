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蔣萬安見上海團會被扣紅帽子？ 王欣儀：不見也不禮貌
睽違23年台灣燈會回到北市舉辦，陸委會已批准上海市台辦副主任李曉東帶團來台北參訪「儂好上海」花燈，上海團一行6人2月18至20日將來台參加台灣燈會相關活動，台北市長蔣萬安是否親自接待，備受關注；北市議員王欣儀表示，前市長柯文哲任內就邀請所有參展城市來訪，更坦言見了一定會有人扣紅帽子，不見也會有對訪客不禮貌的質疑。
王欣儀表示，這次台灣燈會在台北舉辦，事實上是去年在柯文哲任內就邀請所有參展城市來訪，最後有日本、韓國以及上海等五個城市來台，蔣市府也據此向中央提出專案申請獲得了核准，所以任何城市願意來台北交流參訪，都是非常的歡迎。
至於蔣萬安要不要接見上海團？王欣儀表示，因為這次的時間比較趕，應該還是要看蔣萬安的行程時間來決定，見了一定會有人扣紅帽子，不見也會有對訪客不禮貌的質疑；由於台北跟上海之間有雙城論壇的平台，多年來本來就有很多市政、文化、體育等交流，「所以見與不見，我覺得就是用平常心看待」，能夠以禮相待、維持互動交流都是好事。
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