快訊

遭爆曾找賈永婕當副手 賴清德親自回應了

連被請宵夜都不行！ 秦慧珠曝上海團訪台北只能走「核准行程」

旅宿狂漲！去年觀光旅館睡一晚均價4195元 「這縣市」1萬5全台最高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德：北京定義的九二共識 無中華民國生存空間

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨主席賴清德。記者曾原信／攝影
民進黨主席賴清德。記者曾原信／攝影

國民黨副主席夏立言赴中國會晤中共中央政治局常委王滬寧、國台辦主任宋濤。民進黨主席賴清德表示，民進黨政府執政以來，對於兩岸，承諾不變，善意也不變。北京當局所定義的「九二共識」，裡面並無中華民國的生存空間。

賴清德表示，「維護台海和平穩定的現狀，就是我們的主張。而我們也一向主張，兩岸交流不應該預設特定的政治基礎，而兩岸關係穩定發展的關鍵，應該奠基於和平、對等、民主、對話。因此，對於國民黨近期派團赴中，我們要提醒，在對岸持續侵擾台灣，以及此刻的國際局勢下，兩岸對話應要更慎重，避免向對岸，以及國際社會，釋放錯誤的訊息」。

賴清德說，相信台灣人民都很清楚，北京當局所定義的「九二共識」，這裡面並無中華民國的生存空間，沒有兩千三百萬台灣人民的主權。他要再次呼籲，無論朝野，必須一起堅守「自由民主的憲政體制」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「主權不容侵犯併吞」、「中華民國台灣的前途必須要遵循全體台灣人民的意志」這四個堅持。因為這四個堅持，是「無論現在或未來」，維持區域和平穩定現狀的基本方針，更是台灣人民的最大公約數。

賴清德說，他已經多次說過，印太區域與台海的和平穩定，不只符合世界各國的利益，也是區域中的各個國家，包括台海兩岸，持續繁榮發展的關鍵；這是區域中每一個人的共同期望，也是兩岸人民的共同期盼。維護台海和平穩定的現狀，更是區域內所有成員的共同責任。

賴清德說，作為執政黨的黨主席，他會站穩國家的立場，也會告訴理念相近的盟友，台灣是負責任的國家，更是可信賴的盟友，「我們有維護區域和平穩定，並全力防止區域現狀被片面改變的決心」。

賴清德說，自由民主是台灣人民經過無數的犧牲，前仆後繼才爭取而來的，也是今天中華民國台灣之所以屹立於印太區域，受國際社會支持的根本。「守護台灣，促進民主、和平、繁榮是我們的使命。我們一起努力，讓台灣人民可以世世代代持續生活在自由民主的國度」。

中華民國台灣 賴清德 台海 九二共識 兩岸關係

延伸閱讀

被爆料找賈永婕當副手 賴清德今澄清：沒有這件事

肯定林智堅道歉、撤回訴願 賴清德喊話陳明通：可以參考林的態度

中常委黃承國無法再選黨職 賴清德：陳其邁有和他溝通過

民進黨強化黨內排黑 賴清德：比現行法律更加嚴格

相關新聞

陳明通爆國發所論文「客製化公版」 余正煌考慮提告

新竹市前巿長林智堅昨深夜在臉書發文，除坦承論文有瑕疵，也表示中華大學一案尊重教育部訴願審議委員會決議，後續不再進行行政訴訟，同時撤回對台大學位遭撤銷的訴願，不過，其指導教授、前國安局長陳明通仍發聲明力挺，稱余正煌所舉證的2016年1月5日論文進度，沒一個字是出自余的手筆。對此，余正煌的律師張祐齊表示，對林智堅不敢面對論文的清白不齒，也研議可能會對陳明通提告。

賴清德：北京定義的九二共識 無中華民國生存空間

國民黨副主席夏立言赴中國會晤中共中央政治局常委王滬寧、國台辦主任宋濤。民進黨主席賴清德表示，民進黨政府執政以來，對於兩岸...

肯定林智堅道歉、撤回訴願 賴清德喊話陳明通：可以參考林的態度

新竹市前市長林智堅論文涉抄襲被視為民進黨九合一慘敗原因，林智堅昨天宣布撤回台大訴願案並向社會大眾道歉。民進黨主席賴清德今...

禮讓友黨不參選中正萬華立委 王世堅暗酸王定宇：黨內有糾察隊

民進黨台北市議員王世堅有意參選中正萬華立委，但他說如果台北市前副市長黃珊珊要選，那他就不選，引發立委王定宇批評。王世堅下...

陳明通為林智堅喊冤！爆國發所論文有「公版」 網酸：當玩填字遊戲

新竹市前巿長林智堅論文抄襲案去年掀起不小波瀾，成為民進黨九合一大選慘敗主因之一。隨著新主席賴清德上任後，民進黨默默下架為...

費鴻泰4年前授意立委交棒？ 徐巧芯再還原對話：唯一主張參加初選

國民黨北市議員徐巧芯表態投入黨內松山信義區立委初選，挑戰現任立委費鴻泰，指費4年前曾考慮交棒給她。費今上網路直播節目「新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦