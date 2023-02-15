喊話政府「以台灣利益優先」 林伯豐：別受美誘惑 引發台海危機

三三會理事長林伯豐今日受訪表示，中共「二十大」在經濟相關的談話，並未出現對台灣具「威脅性」的說法，台灣政府應以台灣利益為優先，「不要受美國誘惑，引發台海危機」。

三三會15日舉行2月例會，邀請淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳主講「中共20大與兩岸關係風險指標觀察」。

林伯豐於會前接受媒體採訪，指出將在5月22日至26日組團訪陸。

他表示，自己已許久沒去中國大陸，此行主要目的是恢復友誼、了解台商疫後經營的困難，以及台辦系統、大陸政府對台商經濟的政策有無利基，「去看看在大陸台商協會的老朋友」，他說。

至於近期陸委會開放港澳人士來台，林伯豐肯定地說，這是「好的方向、是正確的」，但人數太少，應該將大陸人士包含在內，開放觀光、商業旅遊，才有利台灣對外經貿關係與旅遊業發展。

另外，針對郭台銘近日鬆口可能參選總統，林伯豐淡淡地說，「政治家與企業家還是不太一樣，每個人都有他的優點及其做不到的地方，每個人應依其優點來創造他的未來」。