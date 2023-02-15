上海團訪台北 秦慧珠曝:僅能走核准行程被請宵夜都不行
睽違23年台灣燈會回到北市舉辦，陸委會已批准上海市台辦副主任李曉東帶團來台北參訪「儂好上海」花燈，上海團一行6人2月18至20日將來台參加台灣燈會相關活動。國民黨台北市議員秦慧珠說，據她了解，這次陸委會要求上海市訪問團僅能走審定核准的行程，以燈會行程為主，「不能跟別人見面，連過去與李曉東熟識的民間人士想請吃宵夜都不可」。
秦慧珠批評，據了解，陸委會要求行程都要走審定的行程，也不能對外公開，除核准行程外，其餘只能待在飯店，議員批「這真的很瞎，不是跟坐牢很像？」
秦慧珠也提到，甚至這次陸委會疑似技術性杯葛，北市府很早就申請邀請上海市代表團出席台灣燈會開幕，不過陸委會以技術杯葛、加上還要報出入境管理局，才會等到燈會快要結束才核准來台。
秦慧珠提到，這次蔣萬安邀請上海市代表團參訪台灣燈會，的確是循過去慣例，因過去前市長柯文哲八年任內，每年都有邀請上海市到台北參訪台北燈節，後來是因中央審查比較嚴格。
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