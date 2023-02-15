快訊

遭爆曾找賈永婕當副手 賴清德親自回應了

上海團訪台北 秦慧珠曝:僅能走核准行程被請宵夜都不行

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員秦慧珠。聯合報系資料照
國民黨北市議員秦慧珠。聯合報系資料照

睽違23年台灣燈會回到北市舉辦，陸委會已批准上海市台辦副主任李曉東帶團來台北參訪「儂好上海」花燈，上海團一行6人2月18至20日將來台參加台灣燈會相關活動。國民黨台北市議員秦慧珠說，據她了解，這次陸委會要求上海市訪問團僅能走審定核准的行程，以燈會行程為主，「不能跟別人見面，連過去與李曉東熟識的民間人士想請吃宵夜都不可」。

秦慧珠批評，據了解，陸委會要求行程都要走審定的行程，也不能對外公開，除核准行程外，其餘只能待在飯店，議員批「這真的很瞎，不是跟坐牢很像？」

秦慧珠也提到，甚至這次陸委會疑似技術性杯葛，北市府很早就申請邀請上海市代表團出席台灣燈會開幕，不過陸委會以技術杯葛、加上還要報出入境管理局，才會等到燈會快要結束才核准來台。

秦慧珠提到，這次蔣萬安邀請上海市代表團參訪台灣燈會，的確是循過去慣例，因過去前市長柯文哲八年任內，每年都有邀請上海市到台北參訪台北燈節，後來是因中央審查比較嚴格。

台灣燈會 上海 陸委會

延伸閱讀

蔣團隊較勁？柯文哲帶前首長賞燈 秦慧珠：為聲量搏版面

轟蔣萬安政見恐跳票打自己人？ 秦慧珠：讓在野罵是藍失職

北市衛生局長仍代理 秦慧珠質疑：醫療公衛首長那麼難找？

秦慧珠轟「小雞亂叫」 徐巧芯：她罵我會更爽沒關係

相關新聞

陳明通爆國發所論文「客製化公版」 余正煌考慮提告

新竹市前巿長林智堅昨深夜在臉書發文，除坦承論文有瑕疵，也表示中華大學一案尊重教育部訴願審議委員會決議，後續不再進行行政訴訟，同時撤回對台大學位遭撤銷的訴願，不過，其指導教授、前國安局長陳明通仍發聲明力挺，稱余正煌所舉證的2016年1月5日論文進度，沒一個字是出自余的手筆。對此，余正煌的律師張祐齊表示，對林智堅不敢面對論文的清白不齒，也研議可能會對陳明通提告。

肯定林智堅道歉、撤回訴願 賴清德喊話陳明通：可以參考林的態度

新竹市前市長林智堅論文涉抄襲被視為民進黨九合一慘敗原因，林智堅昨天宣布撤回台大訴願案並向社會大眾道歉。民進黨主席賴清德今...

禮讓友黨不參選中正萬華立委 王世堅暗酸王定宇：黨內有糾察隊

民進黨台北市議員王世堅有意參選中正萬華立委，但他說如果台北市前副市長黃珊珊要選，那他就不選，引發立委王定宇批評。王世堅下...

陳明通為林智堅喊冤！爆國發所論文有「公版」 網酸：當玩填字遊戲

新竹市前巿長林智堅論文抄襲案去年掀起不小波瀾，成為民進黨九合一大選慘敗主因之一。隨著新主席賴清德上任後，民進黨默默下架為...

上海團訪台北 秦慧珠曝:僅能走核准行程被請宵夜都不行

睽違23年台灣燈會回到北市舉辦，陸委會已批准上海市台辦副主任李曉東帶團來台北參訪「儂好上海」花燈，上海團一行6人2月18...

台灣搜救隊返台 林右昌：將安排見總統和行政院長

台灣搜救隊完成土耳其震災階段性救災工作，搭乘長榮航空專機於今下午返台，內政部長林右昌、行政院政務委員張景森、消防署長蕭煥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦