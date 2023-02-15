快訊

遭爆曾找賈永婕當副手 賴清德親自回應了

台灣搜救隊返台 林右昌：將安排見總統和行政院長

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台灣搜救隊完成土耳其震災階段性救災工作，搭乘長榮航空專機於今下午返台，內政部長林右昌、行政院政務委員張景森、消防署長蕭煥章等代表前往接機。圖／內政部提供
台灣搜救隊完成土耳其震災階段性救災工作，搭乘長榮航空專機於今下午返台，內政部長林右昌、行政院政務委員張景森、消防署長蕭煥章等代表前往接機。圖／內政部提供

台灣搜救隊完成土耳其震災階段性救災工作，搭乘長榮航空專機於今下午返台，內政部長林右昌、行政院政務委員張景森、消防署長蕭煥章等代表前往接機。林右昌表示，這次地震，除感搜救隊員的辛勞外，也讓我們看見台灣社會的愛心與善心，並讓世界知道，Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping。

林右昌指出，台灣搜救隊在土耳其震災後12小時內完成整備出發，是我國赴海外進行國際人道救援任務，派遣搜救人數最多、專案包機直飛的搜救隊伍，抵達後依分區協調中心分配任務，在時間壓力及寒冷氣候下，進行救援作業，展現人飢己飢，人溺己溺精神。

因此，在伊斯坦堡機場搭機返台時，當地民眾齊為台灣隊鼓掌。林右昌也特別轉達總統及院長的關心，後續將安排搜救人員晉見總統及行政院長，並提供搜救人員創傷後壓力症候群(PTSD)心理諮商服務。

內政部表示，這次國際人道救援行動，台灣搜救隊派出2梯次共130位搜救人員及5隻搜救犬，由消防署、台北市、台中市及屏東縣消防局、台北榮總及高雄醫學大學附設醫院隨隊醫生及中興大學獸醫共同組成，攜帶搜救裝備共計13噸，合力救出2位民眾。

此外，台灣搜救隊於救災工作完成後，將4噸裝備捐贈土耳其AKUT搜救隊，並邀請該國搜救隊來台交流訓練，以延續兩國自921大地震迄今合作情誼。

內政部指出，這次搜救行動感謝外交部及駐土耳其代表處，協調土耳其當地政府及專機航權等事宜；賑災基金會協助支應專機費用；長榮航空安排專機並緊急與多國協商航權等，讓台灣搜救隊順利往返土耳其，展現台灣身為國際村的一份子，發揚Taiwan Can Help, and Taiwan is helping 的精神。

土耳其 專機 林右昌 地震

延伸閱讀

房貸補貼支持中低薪房貸族 林右昌：有房子不一定是有錢人

房貸補貼惹爭議 林右昌：有房不是罪惡、不代表有錢

房貸補貼挨批 林右昌：中低薪房貸族也需幫忙

看住宅政策 林右昌：不是補貼是支持

相關新聞

陳明通爆國發所論文「客製化公版」 余正煌考慮提告

新竹市前巿長林智堅昨深夜在臉書發文，除坦承論文有瑕疵，也表示中華大學一案尊重教育部訴願審議委員會決議，後續不再進行行政訴訟，同時撤回對台大學位遭撤銷的訴願，不過，其指導教授、前國安局長陳明通仍發聲明力挺，稱余正煌所舉證的2016年1月5日論文進度，沒一個字是出自余的手筆。對此，余正煌的律師張祐齊表示，對林智堅不敢面對論文的清白不齒，也研議可能會對陳明通提告。

肯定林智堅道歉、撤回訴願 賴清德喊話陳明通：可以參考林的態度

新竹市前市長林智堅論文涉抄襲被視為民進黨九合一慘敗原因，林智堅昨天宣布撤回台大訴願案並向社會大眾道歉。民進黨主席賴清德今...

禮讓友黨不參選中正萬華立委 王世堅暗酸王定宇：黨內有糾察隊

民進黨台北市議員王世堅有意參選中正萬華立委，但他說如果台北市前副市長黃珊珊要選，那他就不選，引發立委王定宇批評。王世堅下...

陳明通為林智堅喊冤！爆國發所論文有「公版」 網酸：當玩填字遊戲

新竹市前巿長林智堅論文抄襲案去年掀起不小波瀾，成為民進黨九合一大選慘敗主因之一。隨著新主席賴清德上任後，民進黨默默下架為...

台灣搜救隊返台 林右昌：將安排見總統和行政院長

台灣搜救隊完成土耳其震災階段性救災工作，搭乘長榮航空專機於今下午返台，內政部長林右昌、行政院政務委員張景森、消防署長蕭煥...

密集討論疫後特別預算規畫 陳建仁：為福國利民努力

行政院長陳建仁今天表示，近期他密集召集部會首長以及幕僚，討論當前與未來即將面對的各項重大政策與民生議題，面對國際局勢的變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦