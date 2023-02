台灣搜救隊返台 林右昌：將安排見總統和行政院長

台灣搜救隊完成土耳其震災階段性救災工作,搭乘長榮航空專機於今下午返台,內政部長林右昌、行政院政務委員張景森、消防署長蕭煥章等代表前往接機。林右昌表示,這次地震,除感搜救隊員的辛勞外,也讓我們看見台灣社會的愛心與善心,並讓世界知道,Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping。

林右昌指出,台灣搜救隊在土耳其震災後12小時內完成整備出發,是我國赴海外進行國際人道救援任務,派遣搜救人數最多、專案包機直飛的搜救隊伍,抵達後依分區協調中心分配任務,在時間壓力及寒冷氣候下,進行救援作業,展現人飢己飢,人溺己溺精神。

因此,在伊斯坦堡機場搭機返台時,當地民眾齊為台灣隊鼓掌。林右昌也特別轉達總統及院長的關心,後續將安排搜救人員晉見總統及行政院長,並提供搜救人員創傷後壓力症候群(PTSD)心理諮商服務。

內政部表示,這次國際人道救援行動,台灣搜救隊派出2梯次共130位搜救人員及5隻搜救犬,由消防署、台北市、台中市及屏東縣消防局、台北榮總及高雄醫學大學附設醫院隨隊醫生及中興大學獸醫共同組成,攜帶搜救裝備共計13噸,合力救出2位民眾。

此外,台灣搜救隊於救災工作完成後,將4噸裝備捐贈土耳其AKUT搜救隊,並邀請該國搜救隊來台交流訓練,以延續兩國自921大地震迄今合作情誼。

內政部指出,這次搜救行動感謝外交部及駐土耳其代表處,協調土耳其當地政府及專機航權等事宜;賑災基金會協助支應專機費用;長榮航空安排專機並緊急與多國協商航權等,讓台灣搜救隊順利往返土耳其,展現台灣身為國際村的一份子,發揚Taiwan Can Help, and Taiwan is helping 的精神。