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遭爆曾找賈永婕當副手 賴清德親自回應了

密集討論疫後特別預算規畫 陳建仁：為福國利民努力

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長陳建仁今天表示，近期他密集召集部會首長以及幕僚，討論當前與未來即將面對的各項重大政策與民生議題。圖／取自陳建仁臉書
行政院長陳建仁今天表示，近期他密集召集部會首長以及幕僚，討論當前與未來即將面對的各項重大政策與民生議題。圖／取自陳建仁臉書

行政院陳建仁今天表示，近期他密集召集部會首長以及幕僚，討論當前與未來即將面對的各項重大政策與民生議題，面對國際局勢的變動，他會帶領行政團隊全力落實蔡英文總統交付的四大任務，為福國利民努力。

陳建仁透過臉書指出，自就任行政院長以來已將近半個月，在這段期間，除了外出公務行程，他密集召集部會首長以及幕僚，針對當前與未來即將面對的各項重大政策與民生議題進行討論。希望能帶領行政團隊，努力把台灣打造成為一個溫暖而堅韌的國家。

陳建仁說，最近更聚焦在疫後特別條例詳細內容與預算的規畫與編列。除了疫情舒緩後的各項防疫措施調整、疫情期間受到衝擊的各行各業的紓困措施而外，還包括大家最關心的全民普發現金6000元的時程與辦法。

陳建仁說，在討論的過程當中，他一再強調，政府要提供每個需要被照顧的族群，最完善而到位的協助，讓人民感受到政府的真誠關懷與貼心照顧。面對國際局勢的變動，台灣未來要迎接的挑戰是一關又一關，他會帶領行政團隊全力落實蔡英文總統交付的四大任務，為福國利民而努力。

陳建仁說，台灣雖小，卻深受世界各國的矚目，無論在自由民主、人權保障、經濟繁榮、社會福祉各方面，都令人驚艷。台灣在疫情期間展現的防疫成績，也為世界所稱讚，這都是全體國人團結一心、努力打拚的成果。

陳建仁說，台灣是大家共好共榮的家園，台灣的進步與安全，是不分黨派共同努力所促成的。他衷心期盼在接下來立法院的新會期，朝野各方都能以國家人民的利益與福祉為目標，一起同心協力，讓台灣更美好，讓人民更幸福。

陳建仁 蔡英文 疫情 行政院

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