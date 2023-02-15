肯定林智堅道歉、撤回訴願 賴清德喊話陳明通：可以參考林的態度

新竹市前市長林智堅論文涉抄襲被視為民進黨九合一慘敗原因，林智堅昨天宣布撤回台大訴願案並向社會大眾道歉。民進黨主席賴清德今天表示，林智堅還年輕，要走的路還很遠，不應該陷在這裡，應該接受台大跟中華大學學倫會的結論，而且林智堅也接受了，也公開道歉，相信社會會對任何一個想要重新開始、並跟社會道歉的人一個機會。

賴清德說，這是林智堅反省的結果，之前社會給林智堅很強烈的反應，林智堅做了深刻反省，才會重新在臉書上報告新的決定，包括撤回台大訴願案及道歉，「我認為這是好的」。

賴清德說，未來的路還很長，其實林智堅應該要跟台大及中華大學學倫會的老師表達感謝，表示兩個學校的老師都對林智堅給予更高的標準，未來可以據以檢討改進，走未來人生的道路。

對於林智堅的指導老師陳明通透過律師發聲明再挺林智堅，賴清德說，陳明通為什麼發那樣的聲明，他還沒有仔細了解，「陳明通教授，他有他的想法，我沒有評論，但建議陳明通也許可以參考林智堅本人的態度跟想法」。