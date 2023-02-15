中常委黃承國無法再選黨職 賴清德：陳其邁有和他溝通過

民進黨今天舉行中執會討論「排黑條款」，通過「黨職人員選舉辦法」第九條條文修正案及「公職候選人提名條例」第六條條文修正案，將未來參選黨職及代表民進黨參選公職條件加嚴。不過條文並未溯及既往，因此曾因「檢肅流氓條例」遭感訓的英系現任中常委黃承國保住本屆中常委資格，但未來不可再參選黨職。

會後民進黨主席賴清德親自主持記者會，被問到有沒有去和黃承國溝通，這一屆中常委就不要繼續做了？賴清德說，之前黨內就有跟黃進行這方面的討論，黃承國同意不再出席黨內相關會議。他隨後也特別說明，在他上任之前，也就是陳其邁代理主席時，有去和黃承國溝通。

黃承國日前發聲明要求自請調查，也宣布不進中常會。媒體問自請調查部分會不會處理？賴清德說，這部分會來進行。

被問到中執會中是否有不同意見？賴清德說，基本上大家認為，民進黨對當前的社會治安應該要貢獻心力，另外，在這場選舉裡面，民進黨遭遇的批評也應該要斷然處理，沒有一位中執委表達不同意見。

也有媒體問是否會被解讀是新潮流針對英系？賴清德說，「沒有這方面問題」。

黃承國則表示，對於今天中執會通過的條款，他尊重，沒有意見。被問到黨中央是否有溝通過？他說，「他們不曾跟我談過這些問題，沒有談過這個」。他表示，之前說自請調查、不出席會議都是自己的決定，因為九合一選後，那段期間對他的指責很多，他當然要求黨中央去調查，選舉期間不管是候選人也好或黨內的人、對手的人亂講的事情，每件事跟他都沒有關係，但之後有人說他是黑道什麼的，「甚至不是有委員在敗選之夜就在電視上亂講嗎？他所指控的東西是很嚴厲的指控，說他在中常會被黑道脅迫、道歉，有沒有這件事？中常會的事情很容易就能理解有沒有」。

黃承國說，第二是指控台北市長參選人陳時中後面都是站黑道、殺人犯，難怪會敗選，有沒有這個事情，要查嘛，選舉時口水戰，他不爭，但選後他就自請調查，「這些東西你都可以調查清楚，看這些事跟我有沒有關係，有的話你處分我嘛，不能拉高層級到不是法律、是政治，這我就聽不懂，所以我迴避、讓你們調查，讓主席有空間調查」。

黃承國說，「沒有人跟我談過這個事情，我一直也在等待他們的調查結果，他們都沒有人問過我這件事情，沒有人問過我這個過程。當然要通過什麼條例我都尊重」。