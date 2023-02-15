蔣被要求當面向陸表達「共機不擾台」 北市：秉持3前提與對岸交流

睽違23年台灣燈會回到台北市舉辦，由於今年上海市也出資參與台灣燈節，在東區商圈設置「儂好上海」花燈。陸委會已批准上海市台辦副主任李曉東帶團來台北參訪，台北市政府發言人羅旺哲表示，北市府今天中午收到陸委會核准公文，上海市訪問團一行6人將於2月18至20日本周六起三天，來台參加「2023台灣燈會在台北」的相關活動，並參訪台北市政建設。

對於這次李曉東將率團參訪台灣燈會，有議員要求蔣萬安，應該當面向陸方表達共機不要擾台的心聲，羅旺哲回應，會秉持單純、安全、對等前提下，依照陸委會提出的原則，與對岸交流。

另外，也有議員要求全部行程應該公開，羅旺哲說，相關原則都會秉持中央主管機關的建議安排，若行程規畫好，也會在適當時間跟外界說明。媒體也問羅，是否有助於兩岸和平，羅表示，城市交流都是好事。

蔣萬安會不會親自接待？羅旺哲表示，這部分都還在安排當中。羅提到，這次上海市代表團來，是北市府主動邀請，不僅上海市，包括日韓參選城市也都有專門邀請，至於上海團的市政交流，會以旅遊、觀光、藝術、文化交流。

羅旺哲表示，睽違23年之後，台北市再度主辦台灣燈會，上海市為今年台灣燈會參展城市之一，北市府依過去台北燈節慣例，以及今年台灣燈會邀請所有參展城市的原則，邀請上海市代表團來台參加燈會相關活動及參訪市政建設。

自105年起，上海市每年都參與台北燈節活動，已連續7年設展花燈，只有過去3年因受新冠疫情影響，只設展而沒有代表團來訪。北市府配合中央政策及現行相關規定，向中央目的事業主管機關提出上海市代表團一行入境的專案申請並獲核准。