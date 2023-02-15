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禮讓友黨不參選中正萬華立委 王世堅暗酸王定宇：黨內有糾察隊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市議員王世堅宣布不參選中正萬華立委。記者楊正海／攝影
民進黨台北市議員王世堅宣布不參選中正萬華立委。記者楊正海／攝影

民進黨台北市議員王世堅有意參選中正萬華立委，但他說如果台北市前副市長黃珊珊要選，那他就不選，引發立委王定宇批評。王世堅下午受訪指出，他不跟好朋友對戰，同樣的，如果立委林昶佐要在中正萬華尋求連任，那他一樣，不會參選。

王世堅同時也暗酸王定宇說，民進黨總是有一些「糾察隊」，他是尊重糾察隊講的，也回嗆「靈魂不歸黨紀管」。

王世堅說，她和黃珊珊朋友之間，黃珊珊鼓勵他繼續參選，但是民進黨總是有一些糾察隊，那糾察隊他們的意見是說，連不是友黨的都禮讓了，那為什麼針對友黨的同志，卻要跟對方初選；他再一次強調，他是天真地以為，賴清德主席有講了沒有現任優先，大家都要經過初選，但他忘了，原來初選是指黨內，民進黨內的初選，跟友黨的話，應該禮讓，這是糾察隊講的。

對於王世堅今宣布不參選中正萬華，媒體問他，有點被逼退？王世堅則連說，沒有沒有，完全沒有。但他仍強調，靈魂不歸黨紀管，黨有糾察隊也對，但是要看清事實，不能選擇性的來批評，「他們能夠有朋友，我也可以有朋友，不是嗎？」

王世堅說，對他而言，黃珊珊不管是什麼黨，在大是大非、大巨蛋的問題上面，站在他王世堅這邊，就是他的友黨。 媒體也問，黃珊珊在2024的位置，可能搭檔柯文哲，當柯的副手，會不會跟柯配？支持她這個位置嗎？王世堅說，這是很高層次的問題。

王世堅說，黃珊珊要去搭配誰參選，尤其參選總統，她變成是配角不是主角，所以大概主導性就不在她身上。以他了解，黃珊珊是一個很直率坦白，而且有她的理想，她已經跟台北巿前巿長柯文哲接觸過，那3年她擔任副市長，柯文哲的好壞，黃珊珊完全知道，所以她也會經過一番的長考，這個都在未定之天。

王世堅 黃珊珊 民進黨 王定宇

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