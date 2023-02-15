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民進黨修正黨公職參選資格 黃承國未來不可參選黨職

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨主席賴清德。記者曾原信／攝影
民進黨主席賴清德。記者曾原信／攝影

民進黨今天舉行中執會，討論「排黑條款」。會中通過「黨職人員選舉辦法」第九條條文修正案及「公職候選人提名條例」第六條條文修正草案，將未來參選黨職及代表民進黨參選公職條件加嚴。不過條文並未溯及既往，因此曾因「檢肅流氓條例」遭感訓的英系中常委黃承國保住本屆中常委資格，但未來不可再參選黨職。

其中「黨職人員選舉辦法」第九條除了原本曾犯刑法有關殺人、重傷、強盜或恐嚇擄人勒贖之罪，或曾犯組織犯罪條例、檢肅流氓條例、毒品危害、洗錢防制法等，今天中執會再納入「槍砲彈藥刀械管制條例」。並取消緩刑滿十年可參選之「十年條款」，民進黨秘書長許立明說，希望以零容忍的態度去限制觸犯此類罪嫌者的參選權利。

今天會後民進黨主席賴清德親自主持記者會，被問及黃承國是不是不能再參選黨公職，賴清德表示：「是的，沒有錯」。

至於「公職候選人提名條例」修正，增訂曾參與組織犯罪者，增訂性侵害犯罪或兒少性交易者不得參選。另曾犯檢肅流氓、毒品、槍砲彈藥刀械管制等，經由判決確定改為「經起訴者」，規定加嚴。此外，也取消十年條款，包括刪除感訓執行完畢或刑執行完畢、緩刑滿十年可參選之規定。此條例待今年七月全代會通過生效。

賴清德今天在中執會中指出，今天是他接任主席後，第三次舉行中執會會議，在第一次會議裡面，進行黨部組織調整，以及將台南市議長、副議長選舉當中涉及案情的兩位同志移送中評會；第二次，是建立一套制度來處理學倫相關問題；今天要討論黨公職參選的問題，就是希望解決民進黨黨內黨公職跟黑金相連的問題，展現革新的決心。

賴清德說，基本上，三次中執會黨務革新秉持著誠信、正直、負責三個精神，另外能夠因此達到三個目標。第一個目標是明確回應社會在九合一選舉之後對民進黨的批評指教；第二個，希望能夠以更高的標準來要求黨內的黨公職；第三個是希望能夠做政治的表率，讓國內的政治能夠往正面的方向來發展，這個對整個社會觀感與國家來講，這個是正面的。

賴清德說，當然過程當中依然面臨一些困難，但是非常感謝大家的支持，這條改革的路，必須持續要走，因為民進黨兩項精神，基層黨員念茲在茲，「清廉、勤正、愛鄉土」是民進黨的創黨精神，對於反黑金的作法也是民進黨長久以來的堅持，這個無可迴避；第二個就是「綠色執政品質保證」，基層黨員對民進黨創黨早期，縣市長的執政績效非常欽佩，而且也都是念茲在茲，希望民進黨能夠找回這樣的精神。

民進黨 賴清德 九合一選舉 黃承國

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