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鍾沛君4大承諾在酸他？ 羅智強：不覺得被酸

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
國民黨前台北市議員羅智強日前宣布正式投入台北市大安區的立委選舉。記者余承翰／攝影
國民黨前台北市議員羅智強日前宣布正式投入台北市大安區的立委選舉。記者余承翰／攝影

國民黨前台北市議員羅智強宣布參選北市大安區立委，同黨籍現任議員鍾沛君也表態將爭取黨內提名，並在臉書發布當選立委四大承諾，被認為是在酸初選對手羅智強，羅在臉書回應，「我祝福她、也尊重她，我並不覺得我被酸到」。

鍾沛君在臉書公布對選民的4點保證，稱如果當選立委，2028年、2032年不參選總統，2026年、2030年不參選台北市長，也不會全國行腳等，被認為是在酸羅智強，她則表示這幾點承諾沒有人身攻擊與謾罵，只是她將地方心聲濃縮後的總結，「我提出問題，強哥完全可以正面回答」。

鍾沛君今日在節目「暐瀚撞新聞」中再提及，「大家不要忘記，初選也是選舉，選舉本來就有議題上的攻防，該有的都會有，我提出問題，我認為強哥可以正面回答」。

羅智強表示，鍾沛君是一位優秀的市議員，想要更上一層樓參選立法委員，是對方的權利，「我祝福她、也尊重她，我並不覺得我被酸到。」

羅智強表示，一個人有沒有選總統的夢想、一個人有沒有選市長的夢想、一個人願不願意風吹日曬雨淋、為了公投、為了宣傳理念、為了輔選志同道合的朋友徒步行腳台灣1200公里，這一切的一切本來就沒有對和錯的分別，「有人喜歡、有人不喜歡，都很好，我就是我，我就是羅智強，我有我的夢想」。

羅智強表示，認同、喜歡他的夢想的人，他都萬分的感謝，不認同、不喜歡我的夢想的人，他一樣尊重，就像他想參選大安區的立法委員一樣，「參選是我的權利」，但是否選他，是大安區市民的自由，最後他也不忘祝福鍾沛君，並喊話「加油」。

羅智強 鍾沛君 國民黨

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