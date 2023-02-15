鍾沛君4大承諾在酸他？ 羅智強：不覺得被酸

國民黨前台北市議員羅智強宣布參選北市大安區立委，同黨籍現任議員鍾沛君也表態將爭取黨內提名，並在臉書發布當選立委四大承諾，被認為是在酸初選對手羅智強，羅在臉書回應，「我祝福她、也尊重她，我並不覺得我被酸到」。

鍾沛君在臉書公布對選民的4點保證，稱如果當選立委，2028年、2032年不參選總統，2026年、2030年不參選台北市長，也不會全國行腳等，被認為是在酸羅智強，她則表示這幾點承諾沒有人身攻擊與謾罵，只是她將地方心聲濃縮後的總結，「我提出問題，強哥完全可以正面回答」。

鍾沛君今日在節目「暐瀚撞新聞」中再提及，「大家不要忘記，初選也是選舉，選舉本來就有議題上的攻防，該有的都會有，我提出問題，我認為強哥可以正面回答」。

羅智強表示，鍾沛君是一位優秀的市議員，想要更上一層樓參選立法委員，是對方的權利，「我祝福她、也尊重她，我並不覺得我被酸到。」

羅智強表示，一個人有沒有選總統的夢想、一個人有沒有選市長的夢想、一個人願不願意風吹日曬雨淋、為了公投、為了宣傳理念、為了輔選志同道合的朋友徒步行腳台灣1200公里，這一切的一切本來就沒有對和錯的分別，「有人喜歡、有人不喜歡，都很好，我就是我，我就是羅智強，我有我的夢想」。

羅智強表示，認同、喜歡他的夢想的人，他都萬分的感謝，不認同、不喜歡我的夢想的人，他一樣尊重，就像他想參選大安區的立法委員一樣，「參選是我的權利」，但是否選他，是大安區市民的自由，最後他也不忘祝福鍾沛君，並喊話「加油」。