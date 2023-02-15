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自閉男遭誣指吐痰塗抹扶手桿 監委批誤導大眾糾正北捷

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北捷運去年9月發生旅客衝突事件，患有自閉症的游姓男子在座位上重複短暫拉下口罩，遭到楊姓女子持不明液體噴灑臉部，監察委員王幼玲今天表示，北捷公司沒有充分確認事實，導致裁罰錯誤誤導社會大眾，因此依法提出糾正。本報資料照片
台北捷運去年9月發生旅客衝突事件，患有自閉症的游姓男子在座位上重複短暫拉下口罩，遭到楊姓女子持不明液體噴灑臉部，監察委員王幼玲今天表示，北捷公司沒有充分確認事實，導致裁罰錯誤誤導社會大眾，因此依法提出糾正。本報資料照片

北捷運去年9月發生旅客衝突事件，患有自閉症的游姓男子在座位上重複短暫拉下口罩，遭到楊姓女子持不明液體噴灑臉部，台北捷運公司事後處以2250元罰鍰。監察委員王幼玲今天表示，北捷公司沒有充分確認事實，導致裁罰錯誤，誤導社會大眾，因此依法提出糾正。

監察院交通及採購委員會、社會福利及衛生環境委員會聯席會議昨天通過監察委員王幼玲、高涌誠提出的調查報告，並且通過提案糾正台北大眾捷運股份有限公司。

王幼玲、高涌誠下午舉行記者會說明，本案源於2022年9月1日，患有中度自閉症的游姓男子搭乘台北捷運，他在車廂座位上重複短暫拉下口罩、手指沾嘴巴及手扶扶手桿的動作，因而遭到乘客楊姓女子責罵。

王幼玲指出，楊女持不明液體噴灑車廂內扶手桿，還有游男的手部及臉部，引發游男推打行為，楊女以雨傘反制游姓男子，衝突之間造成旅客驚惶逃避，游男隨後被站務人員帶到捷運站大廳，北捷人員全程在旁並未採取相關措施，而游男又遭到楊女以不明液體噴灑眼睛。

北捷公司當天說明，該衝突事件為1名身心障礙男子在車廂內吐痰，並且塗抹扶手桿，其他旅客制止時產生糾紛，北捷依照違反「大眾捷運法」規定，針對游男在大眾捷運系統內隨地吐痰且污染環境開罰。

王幼玲說，經過他們調查後發現，游男沒有在車廂內吐痰、塗抹扶手桿，北捷沒有充分確認事實進一步求證，並且調閱監視錄影畫面，僅依乘客意見逕對游男處以罰鍰，影響人民權益，北捷應胎加強員工教育訓練。

王幼玲還說，本案發生後相關媒體報導、北捷對外的說明與事實不符，有誤導民眾對身心障礙者產生偏見的情形，北捷公司違反「身心障礙者權益保障法」第74條的規定，監察院已經請主管機關依法妥處。

調查報告指出，一般民眾對於自閉症者認知仍嫌不足，衛生福利部及大眾運輸業者應加強宣導，部分自閉症類群障礙者長期使用捷運，路線固定，亟待建立大眾捷運的協助機制，包括適當的辨識方式及妥適的協助等，促進其平等使用公共交通設施的權利。

王幼玲呼籲，身心障礙者前往警察局製作筆錄，當事人在陳述能力方面不能完全陳述，或者言語方面有困難，員警可撥打法律扶助基金會全國專線4128518，向法扶申請檢警陪偵、提審或進行電話法律諮詢，法扶會從寬認定指派律師，當場協助當事人瞭解法律爭議及告知權益告知。

高涌誠受訪時說，這些身心障礙患者原先被訓練地非常好，但是在遇到類似的情形時，他們就會完全退縮，「回到失能的狀況」，一般社會大眾不會接受到相關教育，希望透過個案讓大眾了解「避免當一位正義魔人」。

王幼玲表示，北捷公司對障礙者充滿歧視與偏見，他們應該對第一線的工作人員做更好的訓練，調查報告不是要獵巫，更不是要大家肉搜楊姓女子，而是希望能夠還原事情的真相，進而替游姓男子主持公道。

北捷 捷運 車廂

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