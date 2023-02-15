【重磅快評】賴清德下架林智堅 陳明通還死不認錯

新竹市前市長林智堅「論文門」被視為民進黨敗選的元凶之一，民進黨官網「闢謠專區」13日悄悄撤下護航林智堅沒有抄襲的辯護文，被解讀是民進黨主席賴清德「下架林智堅」。林智堅昨晚發文道歉反省、不再訴願，擺明認輸不玩了；沒想到林智堅指導教授陳明通還在喊冤，形同「元凶認罪，幫凶死不認錯」的情形。

林智堅昨晚透過臉書宣布，對於中華大學一案，尊重教育部訴願審議委員會的決議，後續不再行政訴訟，「希望不要因為我個人的因素，持續造成社會的紛擾，也向社會大眾致歉。」林智堅也委由律師發文給教育部，撤回針對台大學位的訴願。蔡英文總統當時號召全黨力挺林智堅「戰清白」，在林智堅道歉認錯、不再申訴後，民進黨滿臉豆花，幾乎輸到脫褲子。

林智堅雖然道歉了，但當時帶頭力挺的蔡英文總統、亂帶風向的民進黨立委和側翼網軍，至今無人道歉認錯；民進黨當時不惜啟動國家機器「戰台大」、羞辱最高學術殿堂，如今賴清德悄悄撤下形同造謠的林智堅辯護文，民進黨全黨竟毫無違和感，宛如大街動刀動槍、小巷湮滅證據的舉動。

最扯的是，陳明通昨晚又大動作為林智堅喊冤，堅稱另一位當事人余正煌所舉證的2016年01月05日論文進度，沒有一個字出自余正煌自己的手筆，他還自爆是「本人客製化台大國發所論文寫作的公版」。陳明通也表示，他尊重林智堅個人意願，但他深知此舉勢將使林智堅「含冤莫白」，因此公開他以林智堅輔佐人身分參與教育部訴願案時，提供給教育部資料。

余正煌今天則透過律師張佑齊回應，對於林智堅不敢面對論文的清白，對這樣的行為表達非常不恥；對於陳明通一再顛倒是非，律師團也會跟余正煌商量，可能要對陳明通提告。

台大和教育部都認證抄襲，林智堅和民進黨正在清理戰場，陳明通卻還想扭轉乾坤，結果只是讓林智堅持續被凌遲，抄襲爭議再度被公審。陳明通愈掙扎，可能會讓有論文爭議的行政院副院長鄭文燦、民進黨立委蔡適應、屏東縣前縣長潘孟安感覺芒刺在背。

林智堅原本是民進黨「政治金童」，前途不可限量，如果不是找錯老師、跟錯老闆，一個害他成為抄襲仔、一個逼他抵死不退，林智堅至今還會含冤莫白嗎？林智堅不僅變成陳明通的論文「公版」，根本變成蔡英文的政治「公仔」，網友嘲諷「金童變草包」，難怪他想要趕快脫身。

不過，林智堅雖然急著想找下台階，台上的妖魔鬼怪卻還不想退場。