情人節跟高嘉瑜一起過？王世堅急解釋「這會心臟病」

立委高嘉瑜昨天情人節在臉書貼自己和台北市議員王世堅的合照，還貼文「情人節我有約了」。王世堅下午受訪，媒體問昨天情人節怎麼跟高嘉瑜一起過？他急忙解釋，「這個誤會大了」，是背後共同的朋友召集幾個好朋友一起吃飯，結束訪問時還補上一句 「這會心臟病」。

王世堅說，高嘉瑜跟他都有共同的幾位好朋友，昨天他跟高嘉瑜，有15、16個人，是在一個大的飯桌一起吃飯，而且也有其他立委在場，他只是剛巧也坐在她旁邊。高嘉瑜很客氣、很nice的人，可能她半開玩笑的這麼講 。

王世堅說，而且他遲到，就這麼簡單，最後就剩了一個空位，就是跟高嘉瑜一起坐，而且這個朋友、背後共同的朋友，大概每三、四個月都會召集好朋友們一起吃飯，他也是過去政壇的大佬，所以他召集大家都會去，昨天也有其他立委也到場。

王世堅還反問媒體，昨天的事怎麼會被外人知道，得知是高嘉瑜發臉書後說，昨天是情人節，大家剛剛碰到他的第一句話，也是情人節快樂，這個沒什麼，這幾天碰面都會說情人節快樂，對不對？所以這沒有什麼，「這會心臟病」。