國民黨批蔡培慧空降 蔡陣營回擊：林家把南投當殖民地

國民黨今抨擊民進黨南投立委補選候選人蔡培慧是為了選舉空降南投的黨意政客。對此，蔡培慧反駁空降，並用政績回擊國民黨，更反嗆林明溱只顧私人利益；民進黨副秘書長黃建嘉則痛批，林明溱把南投當「林家的殖民地」，找兒子、堂弟「全家打一人」霸凌蔡培慧。

國民黨今舉辦「給我在地民意急先鋒 拒絕空降黨意打高空」記者會，由文傳會副主委林家興、南投縣議員林儒暘、副發言人陳暉等出席，林儒暘指出，黨內候選人林明溱一輩子都待在南投，資歷完整，深耕南投，並為南投爭取許多建設。

林家興也表示，林明溱政績卓越，滿意度高，反觀蔡培慧總是空降完跑回台北，選舉才來南投，而一個在地30年，一個空降沒幾年，尤其蔡培慧當過不分區立委、行政院中辦執行長，都是民進黨給的官，也都是在執行黨意，形成巨大對比。

對此，蔡培慧反駁空降，她說，921地震那幾年，她擔任921重建基金會執行秘書，林明溱在當集集鎮長時的鄉土燈會，經費還是921基金會撥付，她也去過多次鄉土燈會，是南投在地人長期關心故鄉，呼籲藍營跟林明溱不要違背良心說謊。

她也提政績回擊國民黨，指他在立委、行政院中辦執行長任內協助上千條農路、通過農民退休儲金條例，集集與竹山、鹿谷、名間等路平專案經費10多億元，爭取3.4億元改善八卦山灌溉設施，也促成中興大學南投分校進駐中興新村。

蔡培慧強調，她在立委、行政院中辦任內能被檢驗的政績歷歷在目，更別說立委期間通過的法案，反嗆國民黨及林明溱不要再講空話，尤其林明溱的作為只顧及林家私人利益，就連今天開記者會的新科議員也是林家幫，南投難道是林家的嗎？

民進黨副秘書長黃建嘉則痛批，林明溱執政能力差，卻善於用特權酬庸自己的「林氏家族」，霸占南投權位40年，簡直把南投當「林家的殖民地」，徒留爛攤子給南投鄉親。如今還聚集兒子林儒彬、堂弟林儒暘「全家打一人」來霸凌蔡培慧。