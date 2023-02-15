陳明通為林智堅喊冤！爆國發所論文有「公版」 網酸：當玩填字遊戲

新竹市前巿長林智堅論文抄襲案去年掀起不小波瀾，成為民進黨九合一大選慘敗主因之一。隨著新主席賴清德上任後，民進黨默默下架為林智堅辯護的文章，而林智堅也發文致歉，除了坦言論文寫作有瑕疵，也表示中華大學一案尊重教育部訴願審議委員會決議，同時撤回對台大學位遭撤銷的訴願，不過，其指導教授陳明通仍發聲力挺，還爆出余正煌舉證的論文進度是「客製化台大國發所論文寫作公版」，引發PTT網友一片熱議。

林智堅14日發文坦言，就讀在職專班期間多有不足，論文寫作也有瑕疵，針對中華大學一案，他尊重教育部訴願審議委員會決議，不再進行行政訴訟。至於台灣大學一案，他也委由律師發文給教育部，撤回針對台灣大學學位遭撤銷的訴願，並強調自己會精進學習，「希望校方、老師、學生以及校友不再因此受到學術以外的干擾，讓校園環境回歸寧靜，也讓社會大眾的焦點回歸國家治理本體」。

不過，林智堅指導教授、前國安局長陳明通發聲相挺，指出余正煌舉證的2016年1月5日論文進度，沒有一個字出自余正煌的手筆，而是陳明通為了協助余更改論文題目後，能在畢業期限的半年內完成論文口試所預置的內容，「是本人客製化台大國發所論文寫作公版」。

陳明通接著解釋，余正煌2016年論文寫作遇到困難，在論文最核心的「研究設計」上毫無進度，眼看交研究計畫期限快到了，他才把林智堅創作結果給余參考，沒想到余順利提交研究計畫後，在「研究設計」這塊，竟和林智堅內容雷同。陳明通強調這是「一大冤案」，「是余正煌參考林智堅的創作成果，但林智堅沒有抄襲余正煌的論文」。

不過陳明通說法沒有止血作用，聲明一出遭到各界抨擊，許多PTT鄉民開酸，「原來論文有公版耶，阿通師的學生超爽的」、「論文還有公版可以玩填字遊戲耶，這種論文有學術價值？」、「學術論文有公版真天下奇聞，還教授自己承認」、「老師可以做公版論文給學生發揮『真的很暖』」、「為了選舉，止血罷了」、「越吵越難看」。

針對陳明通稱最初論文版本非出自余正煌手筆，余正煌委任律師張祐齊表示，余正煌顧念師生情誼，一直容忍陳明通顛倒是非，但現在連林智堅都承認論文有瑕疵，陳還繼續汙衊，對於陳明通一再的顛倒是非，律師團也跟余正煌商量，可能要對陳明通提告。