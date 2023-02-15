快訊

透露已與郭台銘會面 黃健庭：他有想替黨參選、但沒有非選不可

和劉文正住得近 他去年返台曾曝巨星低調生活狀況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海市訪問團參觀台灣燈會 王世堅：只要「三不」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王世堅下午在北市議會受訪。記者楊正海／攝影
台北市議員王世堅下午在北市議會受訪。記者楊正海／攝影

上海市訪問團一行6人，2月18日至20日來台參加「2023台灣燈會在台北」相關活動及參訪台北市市政建設。對此，台北市議員王世堅下午受訪指出，很好啊，這些是正面的，只要「三不」。

王世堅說，昨天陸委會也表示了，陸續漸次的會開放讓陸客來台灣觀光訪問，這些是正面的，只要「三不」 那其他正面的交流互訪，這個都是好的。

王世堅說，「三不」就是說台灣跟中共之間的交流，第一點，絕對不是黨對黨的談判；第二點，絕對不是台灣地方政府，他中共是中央政府，跟他談、跟他交流，絕對不是這樣。

第三點，絕對不能在台灣被刀子掐在脖子上逼著去談判一樣，這絕對不行，現在中共在軍演對峙的時候，這個時候就不應該被他刀子掐脖子去談判，除了這「三不」，其他任何方式的交流，都很好、很正面。

台灣燈會

延伸閱讀

不危害友黨林昶佐！ 王世堅宣布不參選中正萬華立委

挺王世堅選中正萬華立委？ 黃珊珊：每個人都有選擇權利

228傷痛王世堅要求道歉 蔣萬安：撫平傷痕促和解是目標

妳選我就不選！黃珊珊還人情 致電王世堅：放心選中正萬華

相關新聞

陳明通爆國發所論文「客製化公版」 余正煌考慮提告

新竹市前巿長林智堅昨深夜在臉書發文，除坦承論文有瑕疵，也表示中華大學一案尊重教育部訴願審議委員會決議，後續不再進行行政訴訟，同時撤回對台大學位遭撤銷的訴願，不過，其指導教授、前國安局長陳明通仍發聲明力挺，稱余正煌所舉證的2016年1月5日論文進度，沒一個字是出自余的手筆。對此，余正煌的律師張祐齊表示，對林智堅不敢面對論文的清白不齒，也研議可能會對陳明通提告。

陳明通為林智堅喊冤！爆國發所論文有「公版」 網酸：當玩填字遊戲

新竹市前巿長林智堅論文抄襲案去年掀起不小波瀾，成為民進黨九合一大選慘敗主因之一。隨著新主席賴清德上任後，民進黨默默下架為...

自閉男遭誣指吐痰塗抹扶手桿 監委批誤導大眾糾正北捷

台北捷運去年9月發生旅客衝突事件，患有自閉症的游姓男子在座位上重複短暫拉下口罩，遭到楊姓女子持不明液體噴灑臉部，台北捷運...

【重磅快評】賴清德下架林智堅 陳明通還死不認錯

新竹市前市長林智堅「論文門」被視為民進黨敗選的元凶之一，民進黨官網「闢謠專區」13日悄悄撤下護航林智堅沒有抄襲的辯護文，...

情人節跟高嘉瑜一起過？王世堅急解釋「這會心臟病」

立委高嘉瑜昨天情人節在臉書貼自己和台北市議員王世堅的合照，還貼文「情人節我有約了」。王世堅下午受訪，媒體問昨天情人節怎麼...

國民黨批蔡培慧空降 蔡陣營回擊：林家把南投當殖民地

國民黨今抨擊民進黨南投立委補選候選人蔡培慧是為了選舉空降南投的黨意政客。對此，蔡培慧反駁空降，並用政績回擊國民黨，更反嗆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦