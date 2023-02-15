上海市訪問團參觀台灣燈會 王世堅：只要「三不」

上海市訪問團一行6人，2月18日至20日來台參加「2023台灣燈會在台北」相關活動及參訪台北市市政建設。對此，台北市議員王世堅下午受訪指出，很好啊，這些是正面的，只要「三不」。

王世堅說，昨天陸委會也表示了，陸續漸次的會開放讓陸客來台灣觀光訪問，這些是正面的，只要「三不」 那其他正面的交流互訪，這個都是好的。

王世堅說，「三不」就是說台灣跟中共之間的交流，第一點，絕對不是黨對黨的談判；第二點，絕對不是台灣地方政府，他中共是中央政府，跟他談、跟他交流，絕對不是這樣。

第三點，絕對不能在台灣被刀子掐在脖子上逼著去談判一樣，這絕對不行，現在中共在軍演對峙的時候，這個時候就不應該被他刀子掐脖子去談判，除了這「三不」，其他任何方式的交流，都很好、很正面。