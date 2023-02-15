不危害友黨林昶佐！ 王世堅宣布不參選中正萬華立委

民進黨台北市議員王世堅有意參選中正萬華立委，但他說如果台北市前副市長黃珊珊要選，那他就不選，引發黨內批評，王世堅下午受訪指出，他不跟好朋友對戰，同樣的，如果立委林昶佐要在中正萬華尋求連任，那他一樣，不會參選。

王世堅說，包括立委王定宇，在政論節目中批判他，指王世堅既然連不同黨的黃珊珊都願意禮讓了，不跟她選，那為什麼要一定要在中正萬華參與初選，危害到友黨的林昶佐，他覺得這句話也有道理。

至於為什麼一開始會考慮中正萬華？王世堅解釋，因為過去中正萬華是他擔任立委的時候，選立委的時候，當時這是他的選區之一，當時的選制是大選區、多席次，所以他在中正萬華也參選過，也當選過，當時中正萬華很多的好朋友、支持者們，這幾年來一直在問他這個問題，說還有參選的空間，回到中正萬華，是這樣子來的。

王世堅說，而且主席賴清德也有說，非現任者優先，每個選區都應該要初選，他一直以為說既然沒有現任優先、可以初選，所以他才會提到那要不然他回到中正萬華，先從初選開始，但是王定宇也講的對，那他也跟聽到黃珊珊要參選時一樣，就不跟好朋友對戰。

王世堅說，他支持林昶佐尋求民進黨跟友黨們提名時共同來合作，所以他再次宣布他不會參與2024年中正萬華區立委的選舉，也很抱歉，他以為賴清德主席已經講了沒有先任優先，都必須經過初選，可是他忘了初選那是黨內，但是在中正萬華地區應該要跟友黨來做整合才對。