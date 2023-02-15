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稱服務戰力具有不打黨內 費鴻泰：我會贏許淑華很多票

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委費鴻泰（圖左）今在網路節目上受訪時表態參加黨內立委初選，並稱自己會贏民進黨台北市議員許淑華很多票。本報資料照片
國民黨立委費鴻泰（圖左）今在網路節目上受訪時表態參加黨內立委初選，並稱自己會贏民進黨台北市議員許淑華很多票。本報資料照片

國民黨台北市議員徐巧芯挑戰黨內立委費鴻泰，要競爭2024藍營台北市松山信義區立委初選提名，更喊出「世代交替」、「神擋殺神」等語。

費鴻泰今在網路節目上受訪時明確表態，決定參加黨內立委初選。費鴻泰並表示，決不對黨內惡言相向，自己服務紮實、在立法院有戰力，加上上屆藍營逆風對戰民進黨市議員許淑華仍選上，「我會贏許淑華很多票」。

費鴻泰今到「新聞不芹菜」網路直播節目，接受主持人黃光芹採訪。被問到徐巧芯稱有許多潛在對手許淑華資料、能打敗民進黨等語時。

費鴻泰表示，任何人講什麼都尊重、「聽聽就好」，但他和許淑華有實際對戰經驗，且上次大選藍營總統選輸、第三候選人蔡宜芳多是搶藍的票及抗中等因素，自己仍能贏，且事後分析，自己許多里拿得票都比藍營總統得票多。

費鴻泰說，2024「國民黨會團結、會把內政外政都處理好、我相信我會贏許淑華很多票」。

費鴻泰也指出，自己在松信區市場等以流動服務處方式服務28年，包括提供報稅服務等，很少有選民沒遇過他，因此他從第二屆連任開始，就認為「競爭對手只有自己」，讓選民決定，自己的為民服務、問政成績單是否能說服。

黃光芹也提，徐巧芯強調自己網路作戰等戰力，費鴻泰則指出，自己當過兩任黨團總召，在立院對執政黨強硬有目共睹，而在立院專業分工上，自己以財經專長立法修法，「敢吹牛沒有人超過我」。

費鴻泰舉例，像是稅額試算表就是自己2009年爭取讓政府使用，現約50％的人用稅額試算表報稅，一年可替政府節省十億；還有如可用健保卡報稅等，也是自己說服當時行政院長毛治國，都是服務跟專業的問政實績。

對於「世代交替」，費鴻泰則說，世代交替是必然趨勢，至於何時該被交替？定是由選民投票決定，自己現在體力好、經驗夠、戰力強，覺得還是可為人民服務。

費鴻泰也強調，他從政來從不攻擊黨內同志，因初選裂痕之後要彌補都很費力，因此這次國民黨更應團結共好，爭取國會席次最大化。

費鴻泰 許淑華

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