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政院新房市三箭 民眾黨憂盲目散幣

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
民眾黨立委張其祿（左起）、邱臣遠15日召開記者會呼籲，蔡政府房市政策應加強打炒房、改革稅制或蓋社宅等。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
民眾黨立委張其祿（左起）、邱臣遠15日召開記者會呼籲，蔡政府房市政策應加強打炒房、改革稅制或蓋社宅等。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

政院又祭房市三箭，恐盲目撒幣無益房市！行政院預計於16日提出「新住宅政策三箭」，民眾黨總召邱臣遠15日召開記者會指出，房租漲幅創26年新高、房價居高不下，顯見蔡政府2016的房市三箭已落空，政策不該只是盲目補貼撒錢。立委張其祿呼籲，中央應儘快制定《平均地權條例》子法，推動囤房稅，並加速社宅建設。

行政院預計於16日提出「新住宅政策三箭」，包括租金補貼2.0、社會住宅政策與房貸利息補貼。但邱臣遠表示，台灣房價屢創新高，房租飆漲，顯見蔡政府2016年「房市三箭」全落空。但行政院又將推出「新住宅政策三箭」，預算都是來自於不穩定的特別預算，相當於曇花一現的政策買票。

房市三箭恐落空？

「面對房市問題，蔡政府總祭出大撒幣的短期政策，而缺乏中長期的規劃，」邱臣遠指出，如租屋政策，前閣揆蘇貞昌推出租金補貼方案，但執行率遠不及預期的50萬戶，收效甚微。他指出，租屋最大的問題是「租屋黑市」、「房東與房客權益不對等」等狀況，導致房客申請到補貼後，房東就馬上漲房租。

張其祿表示，內政部擬每月提供符合資格的民眾定額房貸補貼，但不如其他補助案件需要檢附證明，導致最後可能補貼到資金豐厚的資產階級，甚至再度墊高房價，加重民眾的居住成本，成為「劫貧濟富」的惡劣政策。

加速社宅、改革稅制

張其祿說，蔡政府先前的房市三箭早已全部落空，新的住宅政策三箭恐怕也無法改善房市，也強調「光靠政策補貼絕對沒有效果改善房市」。他說，今年景氣表現預計下滑，未來恐怕無法像去年一樣有那麼多的超徵稅收，政府更應該精打細算，而非盲目撒幣。

「政府應該善用資源，社宅趕快蓋，」張其祿說，政府也可以合理價格購買既有住宅，並翻新作為公共住宅，儘速推動《平均地權條例》子法。他也指出，改善房市可應從改革稅制下手，如推動囤房稅來加速空屋的釋出。

邱臣遠說，新房市三箭就是打著「與民共享經濟果實」的名義，為政府錯誤的政策買單，不合理的房價加上錯誤的補貼政策，恐怕只會拉高通貨膨脹，導致房價再度上漲，央行再度升息，形成惡性循環。他呼籲，內政部應加強執行打炒房法規，並專注破除租屋黑市，促使租金透明化。

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