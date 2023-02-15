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國民黨批蔡培慧空降 民進黨：蔡培慧是魚池鄉的女兒

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨南投立委補選參選人蔡培慧（右2）14日由黨籍立委蘇巧慧（左）、何欣純（右）等人陪同，前往南投市仁壽公園發玫瑰花給鄉親，爭取選民支持。中央社
民進黨南投立委補選參選人蔡培慧（右2）14日由黨籍立委蘇巧慧（左）、何欣純（右）等人陪同，前往南投市仁壽公園發玫瑰花給鄉親，爭取選民支持。中央社

南投第二選區立委補選將於3月4日登場，對於國民黨批評民進黨參選人蔡培慧空降南投。民進黨今天表示，蔡培慧是南投魚池鄉的女兒，921大地震後立刻返鄉投入重建工作，且擔任立委、行政院中部辦公室執行長期間，更為南投爭取許多建設，國民黨記者會竟然還邀請林明溱的堂弟林儒暘攻擊蔡培慧空降，根本扭曲事實，實在可笑。

民進黨發言人張志豪表示，蔡培慧是南投魚池鄉的女兒，也在921災害發生隔天就投入家鄉重建工作多達數年，而在擔任立委跟中辦執行長期間，更是協助學校的校園環境改進、引進彰化基督教醫院醫療資源進入南投，為地方爭取許多建設和福利。他質疑，南投縣前縣長林明溱，還有其子林儒彬到底為南投縣做了什麼，國民黨扭曲事實說蔡培慧空降，根本是口說無憑。

張志豪比較蔡培慧、林明溱兩人擔任立委時的成績，他指出，蔡培慧擔任立委時，被評為雙料優秀立委，為南投爭取到許多經費，反觀林明溱不僅被兩次被列入待觀察立委，其中更有11個會期質詢率不超過50%。顯見蔡培慧的專業度、認真度都勝過林明溱，林明溱在擔任縣長、立委都做不到的事情，如何說服選民在未來8個月可以做好？

民進黨發言人黃彩玲則強調，當南投魚池鄉的女兒蔡培慧為南投爭取經費時，南投縣政府卻連10%配合款都拿不出來，讓學校的禮堂、操場、廁所沒有錢可以整修，請問縣政府錢用到哪裡去？連孩子的教育費，都敢卡嗎？而林明溱四處收割蔡培慧、立委林靜儀辛苦協調並成功爭取的政績，請問讓林明溱引以為傲的政績到底是什麼？國民黨竟還開記者會批評蔡培慧空降，「蔡培慧明明是土生土長，國民黨是連查資料都在放空嗎？還是發現林明溱當了八年縣長、成績單幾乎空白、查不出來？只好開始抹黑蔡培慧這位優秀的候選人？」

蔡培慧 林明溱

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