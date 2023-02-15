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林智堅為學倫爭議紛擾致歉 議員評：為總統大選清理戰場

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
前新竹市長林智堅為學倫爭議紛擾向社會致歉。圖／報系資料照
前新竹市長林智堅為學倫爭議紛擾向社會致歉。圖／報系資料照

前新竹市長林智堅為學倫爭議紛擾向社會致歉，但時代力量新竹市議員林彥甫昨在臉書發文，指原本不解竹市民進黨團為何開記者會要求開挖棒球場，甚至強調球場9成問題都改善完畢，一副問題都是其他人不願面對的樣子，看到林智堅的道歉文，這下答案呼之欲出，就是在提早為總統大選清理戰場。

林彥甫指出，老實說，不論是論文案或棒球場，對人民、對社會、對市府本身造成的傷害，可沒有這麼容易痊癒。他也贊成棒球場全面實體開挖，且不只要挖表層，如他早就建議前任市府的，應該要打樁30公分，確認整個土層的配置是否符合球場的設置規範，這本來就是正常的驗收程序。

另外，林彥甫說，前任市府不願公開的資料，也要一併挖，像是棒球場的「土方運輸計畫」及實際監督情形。究竟乾淨的土方去了哪裡？運進來的土方又是從哪裡來？工程過程中市府簽收的剩餘土石方處理紀錄表，以及運送憑證等檢驗文件，都應該提供給議會。說真的，到現在大家還是不知道為什麼一個重大公共工程可以搞成這樣，更別說另外還有好幾個爛尾工程等著新市府來收拾殘局。

林智堅

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