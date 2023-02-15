批兩蔣在大溪花納稅人錢 228遺族：蔣萬安也應承擔維護費

台北市新任市長蔣萬安在228前夕主動「拆彈」，會見228遺族，但是仍有人不領情，台灣228關懷總會理事長王文宏今天在台南表示，蔣家父子在桃園大溪的遺體，目前仍靠台灣納稅人的錢維護，蔣萬安既然要享受蔣家4代的榮華富貴，也應該承擔起責任，不要讓台灣人再花這筆錢。

蔣萬安身為蔣家後代，上任後的一舉一動備受關注。台北市政府今年依往例舉辦228受難者追思會，但228關懷總會發出聲明表示不會參與，也要求家屬不要參加。

王文宏今天表示，蔣中正與蔣經國父子雙手沾滿台灣人的鮮血，受難者的遺族絕對不可能參加獨夫與凶手的子孫舉辦的追思會。

王文宏今天到台南參加228受難者王育霖兒子王克雄新書《化悲憤為力量：一個228遺屬的奮鬥》發表會，公開致詞時做了上述表示。