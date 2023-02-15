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全國460萬住宅屋齡超過30年 適用耐震標準早於921強震

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立法院黨團總召邱顯智（中）、副總召陳椒華（右）、總幹事王婉諭（左）上午舉行記者會，會議一開始就土耳其與敘利亞的震災事件表達哀悼之意，同時也對救難隊與搜救犬們在震災中的付出致上最高敬意，隨後針對目前國內老屋盤點補強牛步及震災應對措施問題提出沉重呼籲。記者黃義書／攝影
時代力量立法院黨團總召邱顯智（中）、副總召陳椒華（右）、總幹事王婉諭（左）上午舉行記者會，會議一開始就土耳其與敘利亞的震災事件表達哀悼之意，同時也對救難隊與搜救犬們在震災中的付出致上最高敬意，隨後針對目前國內老屋盤點補強牛步及震災應對措施問題提出沉重呼籲。記者黃義書／攝影

土耳其與敘利亞邊界發生規模7.8強震，時代力量立法院黨團幹事長王婉諭今天指出，我國有高達460萬、51%的高比例住宅屋齡超過30年，適用的耐震標準卻早於921大地震之前，政府必須全面檢視危險老舊私有及公用建築，否則只是不斷用人命來換取下一個改革。

時代力量立法院黨團上午舉行「行政牛步是人禍，老屋補強別再拖」記者會，首先就土耳其與敘利亞的震災事件表達哀悼之意，並且對救難隊與搜救犬們在震災中的付出致上最高敬意。

時代力量黨團副總召陳椒華表示，921大地震後至今20餘年間，台灣又陸續發生至少21次災害型地震，總計再造成155人死亡、1840人輕重傷，並且有至少500棟房屋倒塌。

陳椒華指出，根據經濟部地質調查所公告，全台有36處活動斷層地質敏感區，但是仍然有16處尚未完成調查及公告資訊，針對已公布的活動斷層或敏感區，地調所應該與內政部圖資對應，才能清楚掌握活動斷層地質敏感區上的建物與公共建設，否則恐讓民眾身陷高風險地段卻毫無知覺。

王婉諭則說，我國在921大地震後陸續推動修法，但是以稅籍住宅數量為例，在全國900多萬的稅籍宅數當中，竟然有高達460萬、51%的高比例住宅屋齡超過30年，適用的卻是921大地震前的耐震標準。

王婉諭質疑，2021年「私有建築物耐震安檢措施」初步評估補助案件的目標為6900件，但是實際卻僅有執行908件，執行率僅13%，政府連基礎評估都未能落實，更難以完成後續的補強工作。

王婉諭表示，有關供公眾使用的建築物，例如電影院、體育館、旅館等，依據《建築物公共安全檢查簽證及申報辦法》的規定，所有權人需定期申報公安檢查，未依法者將處以罰鍰，必要時還會被斷水斷電或強制拆除。

然而，王婉諭說，目前內政部沒有統一彙整及列管各地方政府的處罰狀況，不僅無法呈現統計數據，更顯示內政部作為建築法的主管機關，未能通盤掌握各地公共安全檢查結果。

王婉諭強調，我國必須全面檢視危險老舊私有及公用建築，並且針對該補強的建物迅速作業，以長期且穩定的方式推動相關計畫，否則只是不斷用人命來換取下一個改革。

時代力量黨團總召邱顯智表示，台灣老屋的建築履歷應當加強，現制的防災避難措施也必須重新檢視，台灣在921大地震後參考日本的經驗，選定具開放空間及緊急救援道路設置「防災公園」，以雙北市與桃園市為例，目前1行政區僅設有1座規格配備合格的防災公園。

不過，邱顯智質疑，當地震發生時，民眾是否了解最近的防災公園在何處，並且要以最快的速度抵達，而平時所預留的腹地空間、飲水資源、衛生系統等，是否足以應付突如其來的災後撤離民眾。

邱顯智還說，根據國發會預估，台灣社會將在2025年達到「超高齡社會」，意即屆時全台5人當中，就有1人為65歲以上長者，政府機關應該儘早針對長者完成災後的系統性撤離計畫，特別是常設置於私有房屋中的養護機構，以及後續即時的災後照護人力及救護資源。

921大地震

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全台半數屋齡超過30年 時力：老屋速補強

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