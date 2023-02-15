全國460萬住宅屋齡超過30年 適用耐震標準早於921強震

土耳其與敘利亞邊界發生規模7.8強震，時代力量立法院黨團幹事長王婉諭今天指出，我國有高達460萬、51%的高比例住宅屋齡超過30年，適用的耐震標準卻早於921大地震之前，政府必須全面檢視危險老舊私有及公用建築，否則只是不斷用人命來換取下一個改革。

時代力量立法院黨團上午舉行「行政牛步是人禍，老屋補強別再拖」記者會，首先就土耳其與敘利亞的震災事件表達哀悼之意，並且對救難隊與搜救犬們在震災中的付出致上最高敬意。

時代力量黨團副總召陳椒華表示，921大地震後至今20餘年間，台灣又陸續發生至少21次災害型地震，總計再造成155人死亡、1840人輕重傷，並且有至少500棟房屋倒塌。

陳椒華指出，根據經濟部地質調查所公告，全台有36處活動斷層地質敏感區，但是仍然有16處尚未完成調查及公告資訊，針對已公布的活動斷層或敏感區，地調所應該與內政部圖資對應，才能清楚掌握活動斷層地質敏感區上的建物與公共建設，否則恐讓民眾身陷高風險地段卻毫無知覺。

王婉諭則說，我國在921大地震後陸續推動修法，但是以稅籍住宅數量為例，在全國900多萬的稅籍宅數當中，竟然有高達460萬、51%的高比例住宅屋齡超過30年，適用的卻是921大地震前的耐震標準。

王婉諭質疑，2021年「私有建築物耐震安檢措施」初步評估補助案件的目標為6900件，但是實際卻僅有執行908件，執行率僅13%，政府連基礎評估都未能落實，更難以完成後續的補強工作。

王婉諭表示，有關供公眾使用的建築物，例如電影院、體育館、旅館等，依據《建築物公共安全檢查簽證及申報辦法》的規定，所有權人需定期申報公安檢查，未依法者將處以罰鍰，必要時還會被斷水斷電或強制拆除。

然而，王婉諭說，目前內政部沒有統一彙整及列管各地方政府的處罰狀況，不僅無法呈現統計數據，更顯示內政部作為建築法的主管機關，未能通盤掌握各地公共安全檢查結果。

王婉諭強調，我國必須全面檢視危險老舊私有及公用建築，並且針對該補強的建物迅速作業，以長期且穩定的方式推動相關計畫，否則只是不斷用人命來換取下一個改革。

時代力量黨團總召邱顯智表示，台灣老屋的建築履歷應當加強，現制的防災避難措施也必須重新檢視，台灣在921大地震後參考日本的經驗，選定具開放空間及緊急救援道路設置「防災公園」，以雙北市與桃園市為例，目前1行政區僅設有1座規格配備合格的防災公園。

不過，邱顯智質疑，當地震發生時，民眾是否了解最近的防災公園在何處，並且要以最快的速度抵達，而平時所預留的腹地空間、飲水資源、衛生系統等，是否足以應付突如其來的災後撤離民眾。

邱顯智還說，根據國發會預估，台灣社會將在2025年達到「超高齡社會」，意即屆時全台5人當中，就有1人為65歲以上長者，政府機關應該儘早針對長者完成災後的系統性撤離計畫，特別是常設置於私有房屋中的養護機構，以及後續即時的災後照護人力及救護資源。