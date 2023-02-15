影／林明溱：民進黨全黨抹黑攻擊 只能認命當不倒翁

民進黨黨中央今天抨擊南投立委補選國民黨候選人林明溱，擔任南投縣長時，安插兒子、堂弟到縣府任職，並涉碩士論文抄襲，要求林明溱說清楚。林明溱說，民進黨全黨動員抹黑他，他已經認命，但南投縣民都知道民進黨是抹黑政黨，他有信心當個「扳不倒的不倒翁」。

林明溱說，民進黨對任何選舉除了抹黑手段之外，沒有好的策略。這次立委補選，民進黨全黨動員，甚至動員國家資源，打擊赤手空拳的林明溱，他有被「被挨打」的準備，承擔這次選舉。他也認命「誰叫自己要出來選舉」，否則民進黨也不會用這麼大的力量來打擊他。

不過，民進黨會不斷攻擊，也是面臨蔡培慧無法當選危機，才會全力抹黑，林明溱認為，民進黨再怎麼打，南投縣民都很清楚這是民進黨的抹黑、造謠、中傷，他有信心自己是「扳不倒的不倒翁」。

他也呼籲民進黨蔡培慧走正道，不要走偏路、歪路，用政見爭取選民支持才重要，抹黑、打擊的說法，南投縣民已經聽膩了。