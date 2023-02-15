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媒體公業訴求新聞有價 盼政府年底前提媒體分潤草案

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委范雲、林楚茵、張廖萬堅今天舉辦「數位平台和新聞媒體議價」公聽會，邀請相關部會、媒體公會、專家學者等人共同討論媒體分潤制度。記者林縉明／攝影
民進黨立委范雲、林楚茵、張廖萬堅今天舉辦「數位平台和新聞媒體議價」公聽會，邀請相關部會、媒體公會、專家學者等人共同討論媒體分潤制度。記者林縉明／攝影

大型跨國平台如Google、Meta，長期在搜尋引擎、社群媒體，無償使用媒體產製的新聞內容，幾乎壟斷國內數位廣告市場。民進黨立委范雲、張廖萬堅、林楚茵今天舉辦數位平台和新聞媒體議價公聽會，數個媒體公會代表都一致主張新聞有價，並希望政府積極推動新聞媒體與數位平台強制議價法，今年底前徵詢各方意見提出草案。

為建構健全媒體環境與台灣民主發展，立委范雲、張廖萬堅及林楚茵今天舉辦「數位平台和新聞媒體議價」公聽會，邀集政府部門、新聞媒體、專家學者等，討論如何建立平台與媒體分潤機制、相關法制與政策建議。

台北市報業商業同業公會陳國瑋理事長指出，新聞分潤制度立法是使數位平台與媒體對話的必要手段，政府應該積極推動，其中分潤機制、或者成立特別基金等模式皆持開放態度，在透明、獨立、公正的機制下，訂定合理分潤或分配比例金額。

台北市報業商業同業公會提出六大訴求，政府應正視大型數位平台，透過不透明的數位機制，不當襲奪新聞媒體努力經營，主張「新聞有價」；同時，希望國內新聞產業者共同整合資源，與數位平台溝通、談判。此外，在立法完成前，同意提出共榮方案，例如成立特別基金，協助新聞產業進行必要的數位轉型；數位平台特別基金，應具新聞媒體流失的廣告營收訂定合理比例金額，並希望政府應於今年底前提出修法草案。

電視學會秘書長朱蓓苓認為，跨國數位平台應「取之於台灣，用之於台灣」的精神，公平分潤予國內相關媒體產業。

衛星廣播電視公會秘書長陳依玫則認為，衛廣電視台自2003年以來即投入數位發展，以資源佈建、以快速發展的數位能力來擁抱數位夥伴Google與臉書。遺憾的是，平台規則不透明、變現不成比例。現在需要的是公允善意的產業規則，將國際巨擘口中對本會電視台的夥伴關係，真誠落實。

國立台灣大學新聞研究所教授林照真指出，儘管新聞媒體與數位平台的協商機制需要建立，目前台灣媒體以「公會」為主的模式，較難開展平台和個別媒體的具體協商，建議各家媒體應指定專人，一方面進行資訊收集，一方面也代表公司成為協商窗口，有助於協商的實質推動。

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