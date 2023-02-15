台灣危險還一直來！歐洲各國踴躍訪台原因為何？

當台灣被外媒評為「地表上最危險的地方」，台海情勢緊張也常常成為國際媒體報導重心，為何歐洲各國訪問團來不停？近來台歐關係升溫，讓各界相當有感，就連過去給人中立印象的瑞士、芬蘭，近日都不約而同派團來訪。近期有誰要來？為何連中立國都對台積極？此文深度解讀。

2022年初至今，來訪的歐洲團除了傳統上的西歐大國如西班牙、法國、英國、德國外，中東歐國家更是扮演起台歐關係深化的主要推手，包括立陶宛和台灣互設辦事處、捷克參議院議長訪台。

此外，過去有「永久中立國」之稱的瑞士，以及過去在北約不選邊站的芬蘭，都一個接著一個派團來訪，標誌著台灣對外關係的經營大有斬獲。

國際環境改變 台歐關係深化主因

台歐關係深化的主要動力，從架構上仍與國際環境改變有關，也打開了雙方各項領域合作的大門。澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛指出，2022年2月俄烏戰爭之後，中俄之間的連結，加大了歐洲國家挺台的政治誘因，「這顯然是一個近因」。

例如，許多訪台的歐洲政治人物都來自當地議會，這體現一種現象，即如果烏克蘭跟台灣這兩個議題、國際形象逐漸掛鉤後，對歐洲政治人物來說，支持烏克蘭就是一種政治正確。同理，現在對他們來說，增加跟台灣的非官方、準官方關係，也是一種政治正確，「不到台灣非好漢」。

以從眾效應來看，當沒人來開第一槍的時候，哪個國家願意先出頭？就必須面臨極高的風險，但相反地，都當各國都來提升自己跟台灣的關係時，每多一國參與，參與者的成本就會下滑，也因為此原因，讓歐洲訪團來台如雨後春筍，一發不可收拾。

除了俄烏戰爭外，台灣世代智庫執行長陳冠廷認為，美中之間的對抗，也是歐洲國家加大對台支持力道的原因。由於許多歐盟會員國本身也是北約一份子，雖然北約面對的主要挑戰是俄羅斯，但中國暗地裡持續提供俄羅斯戰爭所需的物資，迫使歐美國家必須對中國展現態度，導致過去較為低調的對台關係，都慢慢走向檯面化。

其中中國的戰狼式外交，更讓中國派駐各國的外交官，搞壞與當地國國民的公共關係，連帶著迫使西方政治人物回應民間的不滿聲浪，並反映在政府的對外政策上。但這不代表在美中G2競逐的格局下，歐洲就全部站到美國隊這邊。

過去以法國為首的歐洲國家，利益不見得就和美國百分之百同步，但美國國務卿布林肯會講法文、也熟悉歐洲情勢，正在快速修補歐美之間的關係，「我認為他們現在已經重回正軌」，比起以前，雙方的重疊度更高，「肯定與美國走得更近，」陳冠廷分析道。

歐洲在雙邊與多邊外交出現脫鉤

「我們可以看到的是，歐洲國家在外交上，雙邊外交跟多邊外交走向脫鉤的情況愈來愈明顯。」宋文迪提醒，在多邊層次上，包括歐洲議會、歐洲理事會發表的印太策略，或者是在G7這類場合上，對價值議題、台海安全與和平的支持上，比起以前更直接了當；但從雙邊外交層次上，台灣也應該注意到中法、中德的關係在持續回暖。

美國媒體就向宋文笛透露，本來習近平在G20的雙邊峰會沒安排這麼多，但在習近平與拜登會見後，「忽然多了好幾個國家要報名」，這代表大家覺得，「你（拜登）都可以跟他（習近平）談了，那我跟他談的話，拜登就不會怪我了」。

展望未來的台歐關係，西歐國家雖然經濟實力較高，但宋文笛建議，台灣必須在中東歐國家上投注更多心力。主要是在歐盟雙邊外交與多邊外交逐漸脫鉤下，多邊外交的經營，對台灣來說機會較高。尤其歐洲議會、理事會的投票權，並不是依照經濟實力做決定，而是受各國人口比例影響，經營中東歐國家，對台灣來說才可以「一兼二顧」。

檯面化有風險 但增加台歐關係退縮可能性

宋文笛也建議，未來台歐關係的經營，可以從學術交流的深化、互派研究員到對方智庫蹲點、交流做起。他直言，自己跟歐洲外交人士聊天時，他們都會聚焦在台海有事的情況下，歐盟應如何有效撤僑，或在外交與經濟制裁上可以做到什麼地步，「但很少聽到他們對台海周圍航線安全的議題上，能怎樣參與」，顯然這是雙邊智庫交流不足所致，未來如果雙方能在這部分增加交流，提升對軍事行為的嚇阻力，就有機會降低衝突爆發的可能性。

不過像這類的外交突破，機會與風險往往是相伴而行。政大外交政策研究中心主任黃奎博就提醒，類似捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）和蔡英文通話這類的外交突破，台灣也必須去思考未來可能帶來的後果是什麼？是不是會讓中共更提高警覺？甚至是迫使北京對台灣施加更大的報復力度，後果如何？政府應全盤思考才是。

雖然外交關係「檯面化」確實帶來風險，但宋文笛仍正面看待這樣的趨勢。他強調，當訪問台灣的人多了，「因為有事大家一起扛」，會增加他國訪台意願，「他會覺得更安全、政治成本更低」；當各國高調訪台後，未來又想縮緊，自身的政治成本就會上升，這些原因都會降低未來台歐關係生變的可能性，有助台歐關係的穩定發展。

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