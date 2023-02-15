預算未過內政部先提住宅政策 綠委緩頰會廣納各界意見

為了落實居住正義，內政部長林右昌昨日宣布住宅政策「三支箭」，包括擴大租金補貼適用對象、中產以下自用住宅貸款戶支持方案與建立青年購屋積金支持機制，遭部分在野黨立委質疑，預算立法院都還沒通過就對外宣布，根本是超前濫權。民進黨立委洪申翰今天表示，很高興內政部對居住議題提出做法，不少年輕人給予好評，相關方案送到立法院後，針對相關門檻如何設計較合理公平，會廣泛蒐集各界意見，設計符合大家的需求。

洪申翰表示，近兩天很多輿論關心內政部提出的住宅三箭政策，目前看起來，整體住宅問題是很多年輕人期待的改革議題之一，很高興內政部正面面對提出做法。

洪申翰說，租金補貼2.0放寬很多申請資格，像是採取隨到隨辦機制，很多年輕人給好評，其他像是購屋基金、貸款方案，近日有聽到各種不同聲音跟看法，從黨團角度，未來特別預算送進立法院審議後，會設法討論讓方案更周全，像是優先對象如何設定、門檻如何設定較合理公平，會廣泛蒐集意見，讓整體設計更符合實際需求。