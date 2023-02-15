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邱顯智批社宅進度大落後 政府標租國有地助炒房賺熱錢

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立委邱顯智、OURs都市改革組織秘書長彭揚凱上午在立法院舉行記者會，呼籲政府應將國有地優先用於社會住宅等具公益性的政策需要，而不是當作國家和建商的金庫大量標租、哄抬房價。記者黃義書／攝影
時代力量立委邱顯智、OURs都市改革組織秘書長彭揚凱上午在立法院舉行記者會，呼籲政府應將國有地優先用於社會住宅等具公益性的政策需要，而不是當作國家和建商的金庫大量標租、哄抬房價。記者黃義書／攝影

時代力量立委邱顯智今天說，社會住宅的進度明顯落後，政府卻輕易招標地上權，美其名是活化資產，實際上是為了出脫地上權的短期利益，不僅無視青年的居住權益，更是趁著黃牛房市大賺熱錢，請政府優先解決租屋黑市的問題，提高承租人及社會弱勢在租賃市場上的議價能力。

邱顯智與OURs都市改革組織上午在立法院舉行「社宅進度大落後，國有地標租助炒房？」記者會，呼籲政府應該將國有地優先用於社會住宅等具有公益性的政策，而不是當作國家和建商的金庫大量標租，哄抬房價。

邱顯智指出，內政部次長花敬群曾經在去年12月誇下海口，聲稱2024年社會住宅將會達到12萬戶，但是根據內政部統計，已經完工的社會住宅不過才2萬4067戶，發包出去、還沒蓋好的則有4萬7045戶，其餘的都還在規劃當中，進度明顯落後50%。

邱顯智還說，行政院長陳建仁推出使用權住宅，嘗試擴大社會住宅的定義，但是使用權住宅、社會住宅都需要土地資源，政府卻輕易招標地上權，「請問陳建仁院長，你打算拿什麼來蓋房子？」

邱顯智批評，招標地上權美其名是活化資產，實際上是民進黨政府為了出脫地上權的短期利益，不只是無視住宅政策跳票的風險及青年的居住權益，甚至是趁著黃牛房市大賺熱錢，根本是對民眾落井下石。

邱顯智表示，陳建仁上任後宣示新內閣將著手規劃300坪國有地的「使用權住宅」，以不限制最長年限、低於市價的價格提供住戶長期居住，作為居住政策的新方向，同時還要修正「住宅法」放寬社宅定義。

邱顯智批評，租不好一直是都會青年最大的居住困境，少數房東掌握多數青年的居住資源，形成壟斷市場，政府卻始終不介入管制，導致一度5元的電費墊高租金、申請補貼卻被房東趕出家門、市場資訊黑箱的情形層出不窮，先處理買不起而非租不好的問題，顯然是本末倒置。

邱顯智指出，根據財政部國有財產署統計，2020年至2022年招標設定地上權共71筆，面積合計約31公頃，決標權利金合計高達595億2333元，其中有48筆位於住宅區，面積合計約20.12公頃，佔總面積近6.5成，如果把這些土地都拿來蓋社會住宅，內政部何必睜眼說瞎話，強調住宅政策沒有跳票、預期數量可以達標。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱補充，近年來房價飆漲的根源來自政府帶頭炒地，政府把整體開發地區公有土地透過「標售」模式處分，進而導致推升地價、疊高房價，政府一方面要解決年輕人的居住問題，另一方面卻是台灣最大帶頭炒房價的作手。

彭揚凱呼籲，基於居住政策與居住正義的角度，政府應該重新思考國、公有土地的處分或使用方式，怎麼做才是最有效的運用，新內閣團隊要有不同思維和做法，否則邏輯錯亂根本無法解決問題。

邱顯智說，國有地不是政府和建商的金庫，如果陳內閣有心回應青年居住問題，應該優先解決租屋黑市的問題，提高承租人及社會弱勢在租賃市場上的議價能力，而不是推動使用權住宅，讓少數人占用稀有的國家資源。

邱顯智 社會住宅

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