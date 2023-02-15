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挺王世堅選中正萬華立委？ 黃珊珊：每個人都有選擇權利

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市前副市長黃珊珊中午受邀出席民眾黨北市議會黨團會議前受訪。記者楊正海／攝影
台北市前副市長黃珊珊中午受邀出席民眾黨北市議會黨團會議前受訪。記者楊正海／攝影

民進黨台北市議員王世堅有意參選中正萬華立委，卻表示要禮讓台北市前副市長黃珊珊。黃珊珊今天中午受邀出席民眾黨北市議會黨團會議時受訪，對於是否挺王世堅選中正萬華立委，她說，每個人都有選擇的權利。

媒體也追問王金平否認「郭柯配」，黃珊珊未答，僅表示謝謝大家，謝謝大家對民眾黨4位議員的支持。

黃珊珊也說，出席民眾黨團的會議，是因為民眾黨議會黨團邀請她來聊一聊，她在這裡也二十幾年，應該有一些經驗可以分享。

對於外傳黃珊珊可能參選中正萬華的立委？黃珊珊再強調，她從美國回來之後，就看到媒體不斷地幫她找選區、找工作，竟還可以若有其事的討論，甚至開節目專題討論，但外傳是誰外傳？沒有一句話是從她嘴巴裡面說出來，所以各位「好事者」不用再外傳了，有什麼事情她會告訴大家。

黃珊珊還說，每天用外傳的方式再去問王世堅，然後再說王世堅怎麼樣，再說王世堅卡位，覺得這些都很無謂啦，大家是好朋友，她跟王世堅也是二十幾年的同事，他想選什麼，每個人都是自由的，他去爭取選民的認同，爭取服務的機會，都給予祝福。

黃珊珊說，外界無中生有也就算了，然後還可以再故意去做一些互相的攻擊，她覺得沒有必要，且她跟王世堅本來就是很好的同事，所以她也跟王世堅說，「你可以自由的選擇你要去的地方，不用掛慮我」。

至於昨晚打電話給王世堅，黃珊珊說，就打電話跟他說謝謝，謝謝他無論在任何場合，對她都是如此的友善，而且對兩人二十幾年的交情，真的不是白費， 所以也謝謝他，也跟他說不用討論這件事情，因為這件事情本來就不是她說的事，都是外面的謠傳。

黃珊珊也說，不是她說的話，就不用栽在她的嘴巴裡，覺得現在都是一些好事者，現在唯一不需要就是這些好事者。

黃珊珊 王世堅

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