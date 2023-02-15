影／「不改中正路沒資格」 黃偉哲228新書發表會被嗆聲

台南市長黃偉哲上午參加228受難遺族新書發表會時，遭「移除中正路行動聯盟」鬧場，對著他高喊「糟蹋228受難者，沒有資格發言」，黃偉哲則表示，台南有38條中正路，要移除路名，必須一步步做，市府已經積極處理中。

新書發表會的會場在台南市中正路3號的228紀念館，黃偉哲表示，目前已經用「湯德章大道3號」的路牌（湯德章也是228受難者），把原來的覆蓋，但是地址的更改牽涉廣泛，需要持續努力。

台南市228紀念館位在市定古蹟「原台南州會」1樓，古蹟去年修復後，其他樓層作為中西區圖書館，上午228受難遺族、新書《化悲憤為力量：一個228遺族的奮鬥》作者王克雄表示，紀念館的規模小了一點，展品也還可以再豐富一些，不過先求有再求好，對於黃偉哲任內能夠設立紀念館，相當感謝。

黃偉哲則表示，紀念館設立只有5個月，未來會透過各項特展，豐富展出的內容。

新書發表會吸引數百人參加，將會場擠的水泄不通，許多受難者遺族與台文界人士參與，包括台灣228關懷總會理事長王文宏、228事件紀念基金會處長賴亮竹等。

黃偉哲上台致詞時，移除中正路行動聯盟發言人蔣耀賢就起立高喊「黃偉哲沒有資格發言」、「糟蹋228受難者」，促轉條例有規定應移除不義遺址，台南市卻沒有做到，之後被現場人員架離。

現場氣氛尷尬，黃偉哲則表示，全台灣有318條中正路，台南有38條，後續市政府會更積極的處理。

王克雄的父親王育霖是日治時期第一位台籍檢察官，228事件中被抓捕，至今下落不明，連屍體都沒有找到。

王克雄表示，不希望父親的犧牲毫無價值，儘管遭受歧視與迫害，也要接續他對司法改革與維護人權的期待，新書除了記 ，錄身為受難者遺屬的心路歷程外，也完整收錄37篇至今為止發表的社論，及畢生研究228事件背後加害者的真相。