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影／國內老屋盤點補強牛步 立委呼籲勿用人命換改革

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
時代力量立法院黨團總召邱顯智（中）、副總召陳椒華（右）、總幹事王婉諭（左）上午在黨團舉行「記者會。會議一開始就土耳其與敘利亞的震災事件表達哀悼之意，同時也對救難隊與搜救犬們在震災中的付出致上最高敬意。隨後針對目前國內老屋盤點補強牛步及震災應對措施問題提出沉重呼籲。記者黃義書／攝影
時代力量立法院黨團總召邱顯智（中）、副總召陳椒華（右）、總幹事王婉諭（左）上午在黨團舉行「記者會。會議一開始就土耳其與敘利亞的震災事件表達哀悼之意，同時也對救難隊與搜救犬們在震災中的付出致上最高敬意。隨後針對目前國內老屋盤點補強牛步及震災應對措施問題提出沉重呼籲。記者黃義書／攝影

時代力量立法院黨團總召邱顯智、副總召陳椒華、總幹事王婉諭上午在黨團舉行記者會。會議一開始就土耳其與敘利亞的震災事件表達哀悼之意，同時也對救難隊與搜救犬們在震災中的付出致上最高敬意。隨後針對目前國內老屋盤點補強牛步及震災應對措施問題提出沉重呼籲。

王婉諭表示我國921地震後雖陸續推動修法，但以稅籍住宅數量為例，全國900多萬稅籍宅數中竟然有高達460萬、51%的高比例住宅屋齡超過30年，適用的卻是921大地震前的耐震標準，憂心台灣數量龐大的老宅其耐震能力能否應付潛藏的大地震威脅。

王婉諭表示針對供公眾使用之建築物，如電影院、體育館、旅館等，依據「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」，內政部並沒有統一彙整及列管各地方政府的處罰狀況，如此不僅無法呈現統計數據，更顯示內政部作為建築法的主管機關，未能通盤掌握各地公共安全檢查結果。王婉諭呼籲我國必須全面檢視「危險老舊私有及公用建築」並針對該補強的建物迅速作業，以長期且穩定的方式推動相關計畫，否則只是不斷用人命來換取下一個改革。

921大地震

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