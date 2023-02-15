房貸補貼支持中低薪房貸族 林右昌：有房子不一定是有錢人

行政院會預計明天拍板房貸利息補貼，究竟該不該補貼房貸引發社會熱議，內政部長林右昌今天說，3年疫情期間很多人受到影響，政府想擴大支持民眾，直指後疫情時代，社會上有民眾雖然有房子，但活得很辛苦，希望能照顧需要幫忙的人。

林右昌今天早上出席視察空勤總隊，視察前接受媒體採訪，說居住正義等住宅政策有很多配套，包括過去的租金補貼，並解釋房貸利息補貼，最主要是3年疫情期間，很多人受到影響，是支持中低薪但有房貸的民眾。

林說，後疫情時代，社會上有一群民眾雖然有房子，但房貸利息升息的壓力活的很辛苦，強調房貸補貼政策不要二分法對立，「有房子並不是罪惡，特別是現在台灣自有房屋持有率8成，有房子的人不一定是有錢人，相反的有很多人是在租房、買房之間做選擇，所以針對中低薪房貸族給支持，整個政策是這樣思考」。

林強調，中產以下的房貸戶支持方案，針對的是一定年收入所得以下、當初原始貸款總額一定金額以下，「這都是適用已經有貸款的人，並不是新貸款要買房子的人，網路上流傳是要幫建商解套，但這八竿子打不著，是完全不一樣的方向，不要誤導以訛傳訛。」

林說，現在是疫情復甦階段，社會上有很多人要照顧支持，他跟陳院長都是新上任，是溫暖的內閣，由於廣大中低薪房貸戶，這個群體非常廣大，希望能減輕民眾負擔。

針對被立法院法制局質疑房貸利息補貼沒有法源依據，林說這不是房貸補貼，強調用字必須要精確，是對於中低薪的房貸戶的支持，是在現在疫情後大家很辛苦給予支持，不是對房貸戶補貼。