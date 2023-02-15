女力拉美加論壇今登場 台灣、巴拉圭總統展國際情誼

外交部委託財團法人國際合作發展基金會（國合會）今舉辦「女力拉美加論壇暨計畫成果展」，這是台灣首次以「婦女權益」為主題的區域性援外計畫，協助受 COVID-19 疫情衝擊的弱勢婦女及青年族群疫後經濟復甦。

今開幕，總統蔡英文、巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）、巴拉圭第一夫人席凡娜（Silvana Abdo）、巴拉圭外交部長阿里歐拉（Julio César Arriola）、「加勒比海共同體元首夫人行動聯盟」主席羅莎娜（Rossana Briceño）、聖文森外長彼德絲（Keisal Peters）與泛美發展基金會（PADF）執行長泰勒（Katherine Taylor）等均共襄盛舉。

外交部指出，台灣2019年和美國開啟在友邦的多方戰略合作，首例就是巴拉圭的年輕女性創業培力計畫，五年來此模式已惠及多國，並持續促進拉美區域經濟發展。2021年起我國也推動「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫」協助拉美8個友邦強化疫後復甦，提供友邦婦女技職培訓以強化就業技能，協助創業育成、企業經營輔導，幫助婦女建立屬於自己的微小型企業。

蔡總統致詞時表示，台灣不斷致力落實真正的性別平等，2019年成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家，國會女性議員比例超過四成，是亞洲第一名，且女性中小企業佔比超過三成七，婦女在許多不同領域中，都是支持台灣社會的重要骨幹。

蔡英文表示，台灣積極與理念相近國家跟國際組織合作，一起推動全球性別平等及婦女賦權，包括在全球合作暨訓練架構（GCTF）針對各種性別議題舉辦橫跨多元領域的研討會，也與友邦合作協助婦女提升就業技能、提供創業所需的資源，進一步鼓勵更多女性實現創業夢想。

蔡英文表示，期許這場論壇能分享台灣經驗，並共同思索當前世界經濟局勢下，未來的國際合作模式，推動女性經濟賦權，同時促進全球疫後的經濟振興跟復甦。

阿布鐸致詞時表示，拉丁美洲仍有很大貧富差距，女性尤其處於弱勢階層，此計畫透過職訓、技術協助、財務融資等方式，提供婦女更多職場競爭力和更安全的工作環境，最重要的是「創造願景」，讓當地婦女有實現夢想的契機。

阿布鐸致詞時多次感謝中華民國台灣，指第一夫人辦公室近年也一起投入這些相關計畫，相信透過這些努力，一定能減少社會的不公平，感謝台灣外交部、國合會等參與的機構，強調「這再次見證我們65年的邦交、情誼穩固！」

國合會技術合作處處長顏銘宏表示，過往合作計畫中也包含婦女賦權，但這是第一次以女力為主軸的整體計畫，且結合多樣工具，從技職訓練、創業培訓、商務管理、融資信用保證到種子基金等，建構完整的婦女經濟賦權整合措施。