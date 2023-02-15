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林智堅撤回台大訴願 鄭運鵬不捨：承受委屈跟政治責任

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
針對新竹市前市長林智堅宣布撤回對台大的論文訴願，民進黨立委鄭運鵬表示，林智堅承擔很大委屈跟政治責任，他看過相關事證還是相信林智堅。記者林縉明／攝影
針對新竹市前市長林智堅宣布撤回對台大的論文訴願，民進黨立委鄭運鵬表示，林智堅承擔很大委屈跟政治責任，他看過相關事證還是相信林智堅。記者林縉明／攝影

新竹市前市長林智堅去年選舉期間爆出論文門事件，林智堅針對台灣大學提出訴願案，捍衛清白，不過，林智堅昨晚透過臉書宣布撤回對台大訴願，並再次致歉。民進黨立委鄭運鵬表示，林智堅為了不讓輿論耽誤在論文事件，願意扛起責任，他感到很不捨。鄭運鵬強調，他看過林智堅的台大論文內跟事證，他還是相信林智堅，但個人選擇他尊重。

鄭運鵬指出，昨晚有看到林智堅的臉書，個人感受很不捨，就像林智堅內文第一句所寫，民進黨主席賴清德日前在中執會通過，未來參選人都要通過學術倫理切結書。林智堅應該是考量到今年選舉初選也會有切結書，如果社會都聚焦在他的論文爭議上，更浪費社會成本在他身上，因此願意跟民進黨一起前進。

鄭運鵬說，林智堅論文經過律師公證，在網路上都可以看到資料，可受公評，林智堅現在因為政治跟選舉關係扛下責任，相信承受委屈跟政治責任，他感到很不捨，林智堅發出這樣的聲明，會有仇恨動員、政治上面不同顏色的冷嘲熱諷跟解讀，這是政治非常現實的一面，但林智堅有勇氣承受這些壓力，讓人敬佩。

國民黨立委王鴻薇質疑，林智堅撤銷對台大訴願，只是為民進黨清理戰場，鄭運鵬說，相關事證他都看過，確實有時間跟創作上的過程，相較南投立委補選候選人林明溱論文，沒有去幫助其他學長學弟，也沒有創作過程，但政治跟選舉非常現實，林智堅承擔最大壓力跟責任，沒有道歉問題，他相信林智堅。

林智堅指導教授陳明通昨天提出事證喊冤，被認為林智堅想結束論文門爭議，但陳明通不想結束。鄭運鵬表示，陳明通是當時國發所長，也是林智堅指導教授，如果這些事證去年就公開說明，相信整件事輿論壓力會不一樣，但很高興看到陳明通公布所有資料，也希望陳明通可以繼續捍衛當年教學品質跟學生權益。

林智堅 鄭運鵬 陳明通

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