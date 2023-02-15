數位平台無償使用媒體產製新聞內容 立委呼籲應設法改善
立委范雲、張廖萬堅、林楚茵，邀集相關政府部門、新聞媒體、專家學者、數位平台、以及第一線產製新聞的媒體業勞工代表，上午在立法院舉行「新聞有價！數位平台和新聞媒體議價政策建議及法案展望」公聽會。
范雲表示數位時代來臨，大型跨國平台如 Google、Meta，長期在搜尋引擎、 社群媒體上，無償使用媒體產製的新聞內容，又同時占去國內七至八成的數位廣告，近乎壟斷國內的數位廣告市場。而近五年間，雜誌出版品收入衰退約20%、雜誌廣告收入下滑近80%。在營收概況方面，近10年報紙的營收一路減少至將近50%，范雲表示新聞媒體業出現生存危機，若不設法改善，恐導致監督政府的第四權之死。
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