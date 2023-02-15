綠委指媒體面臨生存危機 數位部認同新聞有價推動立法

民進黨立委范雲今天說，新聞媒體在民主國家扮演積極角色，大型數位平台長期使用媒體產製的新聞內容，進而獲得龐大的廣告利益，導致新聞產業出現生存危機，恐怕會影響台灣的民主發展，數位發展部官員回應，認同新聞有價，後續會將立法納入推動策略選項之一。

民進黨立委范雲、張廖萬堅、林楚茵上午在立法院舉辦「新聞有價！數位平台和新聞媒體議價」政策建議及法案公聽會，邀集相關政府部門、新聞媒體、專家學者、數位平台及媒體業勞工代表提供建議，並且討論如何建立最適合我國環境的平台與媒體分潤機制。

范雲指出，伴隨數位時代來臨，大型跨國平台如Google、Meta等，長期在搜尋引擎、社群媒體無償使用媒體產製的新聞內容，同時佔據國內7至8成的數位廣告，近乎壟斷國內的數位廣告市場。

范雲表示，根據文化部補助的「數位平台對出版業新聞媒體之影響」調查結果，近5年雜誌出版品收入衰退約20%、雜誌廣告收入下滑近80%，另外在營收概況方面，近10年報紙的營收一路減少至將近50%。

范雲直言，新聞媒體業已經出現生存危機，如果再不設法改善，恐怕會導致監督政府的第四權之死。

范雲說明，澳洲已經訂定強制議價的專法，如果協商過程沒有依照規定，可能會被處罰最高近新台幣280萬元；歐盟則採取著作權延伸的模式，早在2019年通過法案「數位單一市場著作權指令」，賦予新聞媒體業者就數位平台線上利用其新聞出版物的行為財產權等相關權利。

范雲指出，歐盟已經有16國將相關規定轉化成國內法，以最早完成立法的法國為例，新聞媒體業者有權要求數位平台支付授權費，如果平台沒有取得媒體的授權協議，主管機關可對其裁罰，同時必須負擔民事責任，而美國與加拿大也都有法案正在討論或審議。

媒體人出身的林楚茵則認為，數位發展部曾經在去年12月舉辦過4場新聞業者、數位平台的對話平台，可惜雙邊的對話沒有聚焦，證實提出「媒體議價法」已經是刻不容緩的議題。

林楚茵強調，新聞媒體議價絕對有立法的必要，如此才能促使媒體與平台業者坐上談判桌，立法目的是由政府建立對話機制，但是政府不能介入協商，應該致力讓雙邊對話回歸市場商業機制，得到滿意的協商結果。

不過，林楚茵也坦言，部分跨國數位平台在台灣沒有商業據點，所以這部法案最困難的是執行面的問題，需要社會各界的意見激盪。

曾經擔任報社記者的張廖萬堅表示，他絕對支持用立法的方式規範大型數位平台，數位平台應該要跟新聞業者協商合理的分潤，尤其傳統報業的廣告營收嚴重衰退，已經連續10年下跌，媒體產製的新聞看似有很高的流量，但是廣告營收其實早已被數位平台壟斷。

張廖萬堅說，新聞業的起薪每況愈下，20年來記者薪資停滯、人力變少，這和大型數位平台寡占廣告收入不無關係，即便傳統媒體已經順應趨勢轉向數位化，然而數位廣告分配不均，僅有少部分流向終端內容產製者。

數位發展部數位產業署專門委員陳慧慧回應，數位部認同新聞有價、新聞媒體的公益性與第四權，數位部就相關法律制度與配套的研議列為工作項目，並且將立法納入推動策略選項之一，後續會持續透過跨部會小組推動對話，同時將與新聞產業及大型數位平台保持聯繫。

陳慧慧也說，數位部作為推動我國數位產業發展的專責單位，未來將積極扮演數位經濟發展的馬達，協助各行各業推動數位轉型，讓既有的產業增加韌性、提升效率，進而發揮數位競爭優勢。

陳慧慧強調，數位部將持續提供新聞產業協力與助力，並且跟大型數位平台及相關主管機關合作，協助新聞產業與數位平台平等交流對話，同時擔任產業轉型的推動者，推動新聞產業朝向數位轉型與良性永續經營，同時與大型數位平台攜手將我國優質新聞報導向全球傳播。