民眾黨團批「新住宅政策三箭」是政策買票、表面功夫

民眾黨立法院黨團今舉行記者會，指蔡政府再度射出「新住宅政策三箭」，試圖掩飾2016年「房市三箭」跳票產生的惡果，籲儘速制定平均地權條例子法、專注破除租屋黑市等，才能讓國人真正租得起、住得起、買得起房。

民眾黨團總召邱臣遠指，台灣房價屢創新高、房租飆漲、升息讓房貸族負擔大增、20萬戶社宅跳票，2016年總統蔡英文的「房市三箭」全數脫靶，行政院本週又將推「新住宅政策三箭」，號稱可減輕民眾負擔，可是這些政策都只是表面功夫。

邱臣遠認為，編列無持續且穩定來源的特別預算補貼房貸，無異是曇花一現的「政策買票」，更可能引誘民眾遭套牢，還有變相幫建商銷庫存的嫌疑。邱指，新房市三箭的本質，就是打著「與民共享經濟果實」名義，為政府錯誤政策買單。

邱臣遠表示，內政部應加強落實社會住宅政策、執行打炒房法規，並專注破除租屋黑市，力促價格合理化，才是真正的惠民措施。

眾黨團幹事長張其祿表示，內政部擬每月提供符合條件的民眾定額房貸補貼，用屬於全民的經濟果實協助青年買房，不僅可能先補貼給早有準備資金的資產階級，還恐致墊高房價，「變相幫建商銷庫存」，形同為建商「護價」，根本是「劫貧濟富」。況且，在央行升息後進行利息補貼，代表政府進入通膨惡性循環，利益全數流向房地產公司及銀行，違背分配正義初衷。

張其祿指，根據目前的公開消息，內政部將透過金管會提供名冊直接撥款到民眾帳戶，民眾不需要像其他補助案件檢附證明、自行填表申請過審，就便民與行政簡化角度來看，似乎是雙贏；不過政策缺乏法源依據，也沒有完整配套，若發生問題民眾難以提出救濟，內政部政策明顯過於草率，除了真正有需求的民眾，過於寬鬆的補貼政策可能會引來許多偽需求，甚至為詐騙集團大開國庫之門，藉機分食民眾經濟果實。

張其祿批，「房市三箭」蔡政府喊了六年，如今又喊「新房市三箭」，難道之前幾箭都射到太平洋？既然當前超徵稅收，就應該精打細算，「盲目撒幣無助落實居住正義」，建議政府善用資源加速興建社會住宅，或以合理價格購買既有住宅整新作為公宅，並有效解決租屋黑市，才能真正對國民住的問題治本。