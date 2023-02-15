出任新竹棒球場體檢會委員 李鴻源：政治要擺一邊

新竹市政府今天成立新竹市立棒球場工程體檢會，依工程組、體育組與法制組3大類別邀請11名專家學者參與，內政部前部長李鴻源也受邀擔任工程組委員，他表示棒球場工程並不複雜，應將技術留在技術問題，「政治擺一邊」，要秉持專業體檢。

新竹市立棒球場工程體檢會召集人為副市長蔡麗清、新聞發言人為2月初新到任的副市長室機要魏佑任。聘請的專家學者委員則分為工程組6人、體育組2人與法制組3人。

工程組專家委員有現任台大土木工程學系教授李鴻源、陽明交大土木工程學系教授曾仁杰、桃園市建築師公會理事長韋多芳、公路總局前總工程司退休的鄧文廣、台大土木工程學系助理教授林偲妘、台大土木工程學系助理教授林之謙。

體育組委員為中華民國棒球協會國際組組長戴建帆、悍創運動行銷創辦人張運智；法制組委員律師蔡志揚、兼任政院公共工程委員會採購申訴審議委員的律師林雲虎、有採購招標法律專業的行政院公共工程委員會政務副主委退休的高福堯。

李鴻源說，新竹棒球場議題有很多似是而非的訊息，這個工程並不複雜，應該回歸專業，讓大家了解發生什麼事，也應該在最短時間，讓球場可以成為安全、美觀可以使用的棒球場，要讓政治擺一邊，否則焦點會被模糊 ，會秉持專業立場進行專業檢視。

擁有營建管理專長的交大土木教授曾仁杰也認為，若棒球場真的有缺失，會去了解背後形成原因，並提出後續改善、建立體制，讓同樣的事情不再發生。

戴建帆說，棒球協會基於發展棒球運動種子立場，樂於協助新竹市將棒球場整修好，也瞭解新竹棒球場有排水問題，會盡量找台灣或國外專家來幫忙改善，讓選手能在安全無虞的環境打球，不僅讓球場能夠辦理職棒賽事，以後有機會辦理國際賽事。