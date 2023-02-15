「女力拉美加論壇」登場 蔡英文總統與巴拉圭共和國總統親出席

蔡英文總統與巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）與妻子席凡娜（Silvana López Moreira de Abdo）、外交部長吳釗燮一起出席國合會舉辦的「女力拉美加論壇暨計畫成果展」，聆聽接受計畫輔導的受益婦女出席分享成果。

我國透過該計畫，協助在拉丁美洲及加勒比海的八個友邦強化疫後經濟復甦，並支持當地婦女改善社會經濟賦權，做法和合作夥伴也不斷更新。論壇中有聚焦「國際公私協力」的高階座談及三場主題分別為科技女力、教育女力、金融女力的平行論壇。出席貴賓有加勒比海共同體元首夫人行動聯盟主席羅莎娜、泛美發展基金會（PADF）執行長泰勒等，另邀請友邦合作部會首長與受益婦女代表。七位來自不同國家接受計畫輔導的受益婦女出席分享成果，蔡英文總統今天也親自出席參加。 蔡英文總統（右二）與巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）（左二）與妻子席凡娜（Silvana López Moreira de Abdo）（左一）、外交部長吳釗燮（右一）一起出席國合會舉辦的「女力拉美加論壇暨計畫成果展」，聆聽接受計畫輔導的受益婦女出席分享成果。記者蘇健忠／攝影