陳明通爆國發所論文「客製化公版」 余正煌考慮提告

新竹市前巿長林智堅昨深夜在臉書發文，除坦承論文有瑕疵，也表示中華大學一案尊重教育部訴願審議委員會決議，後續不再進行行政訴訟，同時撤回對台大學位遭撤銷的訴願，不過，其指導教授、前國安局長陳明通仍發聲明力挺，稱余正煌所舉證的2016年1月5日論文進度，沒一個字是出自余的手筆。對此，余正煌的律師張佑齊表示，可能會對陳明通提告。

新竹市前市長林智堅去年接連被爆出台灣大學、中華大學碩士論文抄襲爭議，分遭兩校撤除碩士學位，掀起不小波瀾，更被認為是造成民進黨大敗原因之一。林智堅昨晚發文道歉，決定撤回針對台灣大學學位遭撤銷的訴願，強調「未來我會持續精進學習」。

陳明通發聲明指出，余正煌所舉證的2016年01月05日論文進度，也是他能舉出的最初論文寫作版本中，沒有一個字出自他自己的手筆，而是陳明通為了協助其更改論文題目後，能在畢業期限的半年內完成論文口試所預置的內容，「是本人客製化台大國發所論文寫作公版」。

張佑齊今指出，由於顧念師生情誼，余正煌一直容忍陳明通的顛倒是非，但現在連林智堅都承認論文有瑕疵，陳卻還繼續汙衊余，因此律師團跟余討論後，考慮對陳提告。