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影／新住房三隻箭未射先脫靶？民眾黨團批會形成惡性循環

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右）、幹事長張其祿（左），上午舉行「新住房三隻箭未射先脫靶」記者會，指行政院院會明天（16日）新的住宅政策，包括租金補貼2.0、社會住宅政策、房貸利息補貼的「新住宅政策三箭」，是試圖掩飾 2016年「房市三箭」跳票產生的惡果。記者黃義書／攝影
台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右）、幹事長張其祿（左），上午舉行「新住房三隻箭未射先脫靶」記者會，指行政院院會明天（16日）新的住宅政策，包括租金補貼2.0、社會住宅政策、房貸利息補貼的「新住宅政策三箭」，是試圖掩飾 2016年「房市三箭」跳票產生的惡果。記者黃義書／攝影

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿上午舉行「新住房三隻箭未射先脫靶」記者會，指行政院院會明天（16日）新的住宅政策，包括租金補貼2.0、社會住宅政策、房貸利息補貼的「新住宅政策三箭」，是試圖掩飾 2016年「房市三箭」跳票產生的惡果。

邱臣遠並指出，新房市三箭的本質，是打著「與民共享經濟果實」的名義，為政府錯誤政策買單，不合理高房價配上錯誤又無效的政策補貼，不但無法獲得支持還會拉高通貨膨脹、央行升息，形成惡性循環。

黨團呼籲應破除租屋黑市、加速社宅建設；提出加強落實社會住宅、盡速制定「平均地權條例」子法、專注破除租屋黑市等訴求，才能讓國人真正租得起、住得起、買得起。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右）、幹事長張其祿（左），上午舉行「新住房三隻箭未射先脫靶」記者會，指行政院院會明天（16日）新的住宅政策，包括租金補貼2.0、社會住宅政策、房貸利息補貼的「新住宅政策三箭」，是試圖掩飾 2016年「房市三箭」跳票產生的惡果。記者黃義書／攝影
台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右）、幹事長張其祿（左），上午舉行「新住房三隻箭未射先脫靶」記者會，指行政院院會明天（16日）新的住宅政策，包括租金補貼2.0、社會住宅政策、房貸利息補貼的「新住宅政策三箭」，是試圖掩飾 2016年「房市三箭」跳票產生的惡果。記者黃義書／攝影

邱臣遠 社會住宅 共享經濟

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