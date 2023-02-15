影／新住房三隻箭未射先脫靶？民眾黨團批會形成惡性循環

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿上午舉行「新住房三隻箭未射先脫靶」記者會，指行政院院會明天（16日）新的住宅政策，包括租金補貼2.0、社會住宅政策、房貸利息補貼的「新住宅政策三箭」，是試圖掩飾 2016年「房市三箭」跳票產生的惡果。

邱臣遠並指出，新房市三箭的本質，是打著「與民共享經濟果實」的名義，為政府錯誤政策買單，不合理高房價配上錯誤又無效的政策補貼，不但無法獲得支持還會拉高通貨膨脹、央行升息，形成惡性循環。