聽新聞
test
0:00 / 0:00
巴拉圭總統訪台 警公布交管措施
巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）伉儷訪台，總統府前明天上午講舉辦「迎賓」活動，府周邊從明天上午9點起到12點為止，將進行交通管制，呼籲用路人提早改道，共同維護交通順暢與安全。
警方表示，迎賓活動期間將實施車輛區域管制，從明天上午9點起到中午為止，北起衡陽路（不含）、東至公園路（不含）、南沿愛國西路（不含）、西迄博愛路（不含）等區域。
另外，公有汽機車停車格管制時段從昨天零時起到明天中午為止，管制區域包含貴陽街1段（重慶南路1段至公園路）南、北側公有汽、機車停車格位，禁止車輛停放。
警方說，為配合活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段各路線公車，台北市公共運輸處將協調公車業者配合改道行駛。明天非假日，台大醫院舊址旁常德街目前仍在施工管制，車輛僅能由公園路與常德街路口進出院區。
為減少管制區周邊道路於上班（課）尖峰時間車流量交通衝擊，請駕駛人務必提前改道行駛並避開交通管制區，勿違規停車，遵守各路口員警指揮疏導，以免造成車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言