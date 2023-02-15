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巴拉圭總統訪台 警公布交管措施

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導
總統府明天上午9點起將進行交通管制。記者邱奕能／翻攝
總統府明天上午9點起將進行交通管制。記者邱奕能／翻攝

巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）伉儷訪台，總統府前明天上午講舉辦「迎賓」活動，府周邊從明天上午9點起到12點為止，將進行交通管制，呼籲用路人提早改道，共同維護交通順暢與安全。

警方表示，迎賓活動期間將實施車輛區域管制，從明天上午9點起到中午為止，北起衡陽路（不含）、東至公園路（不含）、南沿愛國西路（不含）、西迄博愛路（不含）等區域。

另外，公有汽機車停車格管制時段從昨天零時起到明天中午為止，管制區域包含貴陽街1段（重慶南路1段至公園路）南、北側公有汽、機車停車格位，禁止車輛停放。

警方說，為配合活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段各路線公車，台北市公共運輸處將協調公車業者配合改道行駛。明天非假日，台大醫院舊址旁常德街目前仍在施工管制，車輛僅能由公園路與常德街路口進出院區。

為減少管制區周邊道路於上班（課）尖峰時間車流量交通衝擊，請駕駛人務必提前改道行駛並避開交通管制區，勿違規停車，遵守各路口員警指揮疏導，以免造成車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。 

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