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友邦巴拉圭總統阿布鐸訪台 蔡總統明設國宴歡迎
我國拉丁美洲及加勒比海友邦巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）應我國政府邀請，率團來台進行為期5天的國是訪問行程。總統府發言人Kolas Yotaka今天表示，蔡總統代表我國政府及人民，誠摯歡迎阿布鐸率團訪問台灣。
Kolas表示，蔡總統將在明天上午，以隆重軍禮迎接訪團，除進行會晤外，並將見證兩國簽署相關合作協定，進一步深化兩國合作。而同日午間，蔡總統也將於總統府設國宴款待，就兩國持續拓展各領域合作深入交換意見。
Kolas說，此行為阿布鐸第三度訪台，訪團成員另包括巴拉圭外交部長阿里歐拉（Julio César Arriola）、工商部長賈斯迪優尼（Luis Castiglioni）等多名重要內閣官員，展現對兩國邦誼的重視。
Kolas表示，阿布鐸曾多次在國際場域為台灣仗義執言，堅定支持台灣的國際參與；兩國近年在婦女賦權、農漁養殖、衛生醫療、以及教育文化等領域，都有密切合作。訪團此行也將出席「拉丁美洲及加勒比海地區婦女賦權國際論壇」的相關活動，和與會的國際友人分享實務經驗。
Kolas表示，巴拉圭是台灣在拉丁美洲及加勒比海區域的重要盟邦，期盼透過此次面對面交流，持續深化兩國友好邦誼，增進兩國人民福祉，攜手為全球疫後經濟復甦共同努力。
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