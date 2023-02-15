228傷痛王世堅要求道歉 蔣萬安：撫平傷痕促和解是目標

再過幾天就是二二八紀念日，民進黨議員王世堅昨說，身為蔣家子孫的台北巿長蔣萬安不僅不能迴避，應該更進一步認錯道歉，不是只是說說，否則僅是虛晃一招。蔣萬安今天回應說，對受難者家屬來說，這是他們一輩子的傷痛，也是歷史上的傷痕，共同希望撫平傷痕、來坦然面對，能夠促進社會和解，這個是共同目標。

蔣萬安今天上午出席內科千人捐血活動，對於二二八事件綠營人士要求認錯道歉，王世堅昨天更說，蔣萬安因身為蔣家子孫，承繼了蔣家的光環與資源，更應該也將蔣家過去造成的二二八白色恐佈罪過要認錯道歉。

蔣萬安今天表示，其實上一次在北市文化局安排下，他到二二八紀念館與幾位受難者家屬見面，聽了他們述說當時經歷的狀況，其實他們都非常感傷。蔣說，他也了解，對家屬來說，這是一輩子的傷痛，也是歷史上面的傷痕，「希望撫平傷痕、來坦然面對，能夠促進社會和解，這個是我們的共同目標。」