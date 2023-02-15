【專家之眼】民生物價狂飆，小英怎麼辦？

去年年終歲末，總統府於國安高層會議後、12月31日新聞稿內，關於第七點的工作要求，明示：「持續穩定整體物價，特別關注日常所需民生品價格。」

誠然，不僅在俄烏戰爭爆發之際，國際原物料價格的順勢攀升，難以避免；究其實，推升全球通膨的主因，正是西方國家連年的財政擴張與赤字預算，以及放任金融市場的熱絡狂飆，終而到了必須以連番調升的基準利率、搭配產業投資補貼的拙劣方式，來打擊通膨預期心理和引導實質長期投資的落腳、形成。

國安會議提出的物價調控解方，明示了政府將補貼油、電價格，並持續減徵大宗物資稅賦，至少延長至2023年的3月；其次，從源頭控制能源及各項大宗原物料價格，並將嚴查囤積、哄抬，以緩和全球通膨可能會對台灣物價水準所造成的外來衝擊。

尤其民生商品價格，政府將密切掌握雞蛋的產銷和預擬調節措施，如：確保種雞的來源無虞、優先供應民生使用，並協調產地以加強調度。言猶在耳，不僅蛋價再漲5%，似乎成了定局；由主計總處所公布的消費物價指數（CPI），元月份即增長3.04%；連續18個月超過2%的通膨警戒線，創下近半年來的新高！

令人不解的是，政府提供了大量的農業補貼，卻始終無法穩定蛋價；甚至讓去年上半年的蛋價高過美國、日本。將近一年過去成效不彰，卻依舊無解的是，在養蛋雞跟雞蛋供應的南、北調度。小英政府的管考追蹤與計畫執行力，不免要令人擔憂。

面對國內外物價上升趨勢，台灣有望再找到延緩價格調漲的操作空間嗎？

首先，就4月1日起北北基計程車起跳價調漲15元，交通延滯的計時單位則減為60秒5元；相當於在市區內用車，就要上漲30元以上。不過，北北基桃的月票補貼計畫已經推動，再加上各式叫車服務有做價格競爭，改善運具選擇的影響，可以拭目以待。而像是台酒公司，雖然要調漲酒品價錢；但純釀米酒、紅標等民生需用品項，則不列入檢討清單，都在社會承受的容許範圍內。

其次，至於目前油、電、鐵路運輸仍然維持低價的狀況，這三家國營企業的掛帳損失，再做填補挪移的手段並不多；尤其面臨到零碳排的消費、生產，以工業用電的調漲來促成製造業做提升，以價格帶動碳排放的改善，非常有必要。

再者，餐飲業龍頭鼎泰豐、麥當勞等業者，以及咖啡廳、麵包店更漲聲四起，外食族面臨新一波漲勢攻防。在精打細算之餘，自力救濟與召集聯手炊事班，要勇於嘗試、熱情參與的。如此，還能減少外食、送餐等的過度包裝，一起為垃圾減量與守護環境，再加上投資健康，都是利人、利己的行為。

最後，新任行政院副院長，鄭文燦先生，身兼消保業務的召集人，更應慎重看待眼前萬物飛漲的趨勢下，如何在調漲時序與輕重緩急上，責成消保單位與公平交易委員會，都能負起對在各機關部門之間的協調責任；並要鼓勵身處第一線的同仁，能有提出擘劃和細部主張的參贊權限。