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獨／憂林智堅含冤莫白 陳明通晚間發聲明還原論文抄襲事件

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林智堅認論文有瑕疵 王鴻薇：我被告被網軍污蔑應還清白

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
新竹市前市長林智堅因碩士論文抄襲發文道歉，國民黨立委王鴻薇表示，自己被林智堅告加重誹謗、被網軍污衊，現都應還清白。圖／擷取自王鴻薇影片
新竹市前市長林智堅因碩士論文抄襲發文道歉，國民黨立委王鴻薇表示，自己被林智堅告加重誹謗、被網軍污衊，現都應還清白。圖／擷取自王鴻薇影片

新竹市前市長林智堅因碩士論文抄襲發文道歉，決定將撤回針對台灣大學學位遭撤銷的訴願。國民黨立委王鴻薇受訪表示，林智堅此舉是為民進黨2024選舉「政治拆彈」，且為論文案自己還被林智堅告加重誹謗、被網軍污衊，現都應還清白，另外下令「全黨挺一人」的蔡英文總統，也應出面道歉。

最早揭發林智堅論文抄襲的王鴻薇表示，當時被林智堅告加重誹謗，政治、司法壓力很大，逼得要請律師等，且綠營網軍也到她臉書等洗版，像翁達瑞等人都對她不斷污衊，說是政治迫害也不為過，現在事實證明林智堅論文真的有問題，一方面他有提告林智堅誣告，希望司法還清白，另方面像翁達瑞護航者，「該崩潰了」。

王鴻薇表示，此是重點其實不是林智堅，而是下令全黨挺一人的蔡英文總統，蔡英文要求大家相信林智堅論文沒問題，事後即使受訪，蔡英文總統也僅說林智堅在訴願中，她認為蔡英文總統應出面表態，「只有蔡英文總統道歉，此事才會劃下句點」。

王鴻薇也認為，林智堅道歉應該是被要求的，是為了副總統賴清德2024「拆彈」，不然賴清德提出的學倫政見，只會不斷被質疑，因此林智堅現在改口道歉，她覺得是迫不得已、民進黨為了選舉「有政治目的」。

林智堅 王鴻薇

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